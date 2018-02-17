Уличные табло с курсами валют запретят

Узнать курс клиенты смогут в самом банке

ЦБ намерен запретить банкам размещать информацию о курсах наличной валюты вне помещения, в том числе на информационных табло, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Это следует из проекта указания ЦБ, опубликованного на сайте регулятора. Замечания и предложения по проекту принимаются до 1 марта.

ЦБ хочет внести поправки в свою инструкцию от 2010 г., описывающую порядок операций с наличной валютой, пишут «Ведомости». В ней появится пункт о том, что банк (или его филиал) не может размещать информацию о курсах валют за пределами помещения, в котором он расположен, «в том числе на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения», а также на «крышах и иных конструктивных элементах здания, сооружения».

Таким образом ЦБ хочет предотвратить деятельность незаконных «точек обмена валют», объяснил представитель регулятора. «Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка». Сами же банки (их подразделения), как правило, размещают такую информацию внутри помещений, отмечает представитель ЦБ.

Банки смогут размещать обменные курсы в витринах. «Запрет не распространяется на окна и витрины помещений банков», – подчеркивает представитель регулятора.

По предложению банков ЦБ также предоставит им право устанавливать или изменять курсы валют к рублю без издания отдельных приказов. Работник банка должен проинформировать клиента об установленном на момент обращения курсе валюты и получить его согласие на операции по этому курсу.