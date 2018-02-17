Verum заставит ваши деньги работать

Компания предоставляет своим клиентам возможность работать сразу в трех направлениях

Компания VerumFx предоставляет своим клиентам возможность работать сразу в трех направлениях — классическая торговля на Форекс, торговля бинарными опционами и работа по партнерской программе. VerumFx начала свою деятельность в 2015 году. Клиентам данного брокера обеспечивается вывод всех клиентских сделок на межбанк. Такой подход объясняется тем, что брокер таким образом снимает с себя возможные риски и обеспечивает максимальную прозрачность своих финансовых операций. В сети можно найти довольно много информации о VerumFx, отзывы о котором, к примеру, можно прочесть на таком ресурсе как Plusiminus.



В данной статье будет рассмотрен бинарный брокер Verum Option, который был создан в качестве отдельной компании исключительно для работы с бинарными опционами. У данной компании имеются сертификаты таких известных регуляторов как ЦРОФР и ЦРФИН. Наличие этих документов свидетельствует о том, что деятельность Verum Option контролируется законодательством.



Своим клиентам компания Verum Option предлагает более 200 рыночных активов, 7 типов бинарных опционов со сроками экспирации от 1 минуты до 1 года. Согласно торговым условиям брокера, обещанная доходность составляет от 1550% (опцион типа One-touch — 600%). Минимальный депозит составляет $5, а минимальная ставка для начала работы — $1. Для новичков также доступна возможность открыть демо-счет.



Как начать работу с Verum Option?



Открытие торгового счета у брокерской компании не представляет какой-либо сложности и занимает от силы несколько минут. Можно также зарегистрироваться по упрощенной процедуре через аккаунты социальных сетей. После регистрации нужно пополнить свой торговый депозит и затем можно приступать к торговле. Характерной особенностью Verum Option является то, что здесь нет разделения клиентов на VIP и обычных. Нет также и каких либо бонусов, и трейдеры с 5 долларами и 10 тысячами долларов имеют доступ к аналогичному набору финансовых инструментов и находятся в равных условиях. Как известно, репутация компании является одним из важнейших факторов, по которому ориентируются клиенты. Благодаря возможности оставлять независимые отзывы на сайте https://plusiminus.com/ трейдеры всегда могут прочесть мнение других о работе брокера Verum Option. Также на этом сайте доступны отзывы не только о бинарных брокерах, но и о деятельности банков, форекс брокеров, платежных систем, криптобирж и многих других финансовых структур.



В качестве торговой платформы Verum Option предлагает SpotOption 2.0, которая достаточно популярна среди брокеров и трейдеров, занимающихся торговлей бинарными опционами. Характерными особенностями данной платформы является наличие большого количества торговых инструментов с различными сроками экспирации, удобный дизайн и высокая скорость исполнения торговых ордеров.



Какие торговые активы предлагает Verum Option?



Таких активов очень много, и можно выделить их в отдельные группы: акции компаний из различных стран мира, популярные валютные пары, индексы основных фондовых площадок мира, наиболее востребованные товары на сырьевом рынке.



Какие бинарные опционы предоставляет Verum Option для работы?



Классические опционы. Прибыльность их составляет около 95%, срок экспирации — до 12 часов.

Пары. Необходимо дать прогноз по движению котировок определенного актива, который состоит из нескольких пар.

60 секунд. Обычные опционы с сокращенным сроком экспирации.

Одно касание. Имеется заданный страйк-уровень, которого нужно «коснуться» котировками за время действия сделки.

Лестница. На выбор предлагается 3 страйка, из которых можно выбрать подходящий для текущих рыночных условий.

Японская лестница. Аналог предыдущего, но при этом можно самостоятельно рассчитать прибыльность сделки.

Долгосрочный. Срок экспирации такого опциона может быть до 1 года.



Брокерская компания Verum предлагает также функцию автоматического копирования торговых сделок наиболее успешных трейдеров. Их можно выбрать из специального рейтинга и перенести все их действия на свой торговый счет. Есть на сайте Verum Option и подборка обучающих материалов, благодаря которым можно получить начальные знания о рынке бинарных опционов. Служба поддержки работает круглосуточно 5 дней в неделю. С ней можно связаться в случае возникновения каких-либо трудностей в процессе работы.



Партнерских программ у брокера Verum Option две:



Revenue Share предусматривает получение прибыли от привлеченных клиентов — чем больше привлеченных, тем больше дополнительная прибыль.

Трехуровневая партнерская программа — с ее помощью можно создать целую партнерскую сеть, которая обеспечит доход без значительных усилий. Для привлечения клиентов предоставляются необходимые рекламные материалы (баннеры, ссылки).



Политика Verum Option такова, что брокер одинаково лоялен к новичкам и профессионалам. Серьезный подход к делу и наличие обширного инструментария позволяют клиентам Verum Option получать доход без каких-либо технических проблем.