Подготовлены расчеты по увеличению НДФЛ до 17%

Повышение ставки НДФЛ до 17% поможет избавить бюджетную систему России от дефицита, считают околоправительственные эксперты. С расчетами ознакомился Антон Силуанов, однако Минфин против того, чтобы трогать этот налог, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с нынешних 13 до 17% позволило бы почти сбалансировать бюджетную систему России, а вместе с ускорением налогового маневра в нефтяной отрасли и отменой неэффективных налоговых льгот вывело бы бюджет расширенного правительства в зону профицита без учета расходов на обслуживание долга. Это следует из расчетов экспертов, представленных в начале февраля на заседании рабочей группы Экономического совета при президенте (документ есть у РБК). Расчеты готовили сотрудники РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ по просьбе Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, говорит один из авторов доклада — директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский.

Власти сейчас готовят контуры новой налоговой политики вслед за поручением президента Владимира Путина провести «настройку» налоговой системы. Общий уровень налоговой нагрузки на экономику они менять не хотят, но предлагают перераспределить различные налоги и социальные взносы, чтобы стимулировать деловую активность, повысить конкурентоспособность экономики и улучшить структуру доходов бюджетной системы.

Сценарий, представленный в рамках Экономического совета, предполагает рост подоходного налога с 2020 года. Последствия просчитаны для бюджета расширенного правительства — федеральный бюджет, региональные и муниципальные бюджеты плюс бюджеты социальных фондов (в прошлом году дефицит расширенного бюджета составил почти 3,7% ВВП). Если в существующих налоговых условиях дефицит в 2020 году составит 1,5% ВВП, то повышение НДФЛ позволило бы сократить его сразу на 1% ВВП, следует из расчетов. В текущей ситуации дефицит расширенного правительства будет сохраняться каждый год вплоть до 2035-го, когда он достигнет пика — 3,4% ВВП. В основе расчетов лежит цена нефти в $45 за баррель.

Расчеты были представлены в рамках доклада «Ограничения и задачи бюджетной политики до 2024 года» на заседании рабочей группы, которое прошло в ЦСР в начале февраля, говорит РБК один из участников встречи. Презентацию показал ректор ВАВТ Сергей Синельников-Мурылев, уточняет представитель ЦСР. Он подчеркивает, что это не предложения ЦСР — те будут готовы только к маю вместе со всей программой, которую пишут эксперты центра. На заседании присутствовал министр финансов Антон Силуанов. На лекции в Финансовом университете 15 февраля он упомянул про оценки, предполагающие повышение НДФЛ на 4 п.п., но не уточнил, кому они принадлежат (пресс-служба Минфина не смогла это уточнить позднее). Минфин придерживается точки зрения, что трогать ставку НДФЛ не нужно, говорит источник РБК в ведомстве. Представители Минэкономразвития не присутствовали на заседании в ЦСР, предложения или расчеты о повышении НДФЛ в ведомство не поступали, сообщила РБК представитель министерства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью пяти телеканалам в середине декабря заявил, что шкала подоходного налога останется плоской. Однако на вопрос, останется ли ставка на том же уровне, что и сейчас, или будет «повыше», прямого ответа он не дал. «Что же касается конкретных цифр, дайте возможность правительству поработать. Очевидно, что эти изменения не должны быть существенными, если они вообще будут», — сказал глава правительства.

Отдельно эксперты просчитали результат повышения подоходного налога до 15%, но в условиях 2015 года. В таком случае доходы консолидированных региональных бюджетов (именно туда идут поступления от НДФЛ) выросли бы на 0,5% ВВП.

Рост ставки НДФЛ влечет риск ухода граждан в теневой сектор, допускает Дробышевский, но этот риск можно снизить при одновременном сокращении тарифа страховых взносов до 22% (сейчас — 30%). Подоходный налог в 13% — низкий, однако его повышение должно идти в комплексе с другими реформами, считает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

Согласно долгосрочному бюджетному прогнозу, доходы государства относительно размера экономики при неизменных налоговых условиях в предстоящие годы будут сокращаться — с 33,3% ВВП в 2016 году до 29,9% в 2034 году. Это произойдет в связи с изменением условий торговли, снижением доли нефтегазового сектора в ВВП и ухудшением условий добычи. Еще одна проблема — недостаточный объем производительных расходов, которые способствуют экономическому росту. Увеличить их благодаря уменьшению непроизводительных трат «в полном объеме невозможно», так как российское общество традиционно предъявляет высокий запрос на перераспределение доходов и предоставление благ, указывают эксперты.

По мнению авторов доклада, повышать налоги в 2017–2018 годах не следует, но прибегнуть к этой мере стоит с 2019 года, когда начнется экономический рост и доверие граждан к государству повысится. Силуанов считает, что уровень налоговой нагрузки в экономике целесообразно будет зафиксировать по состоянию на 2019 год и не менять в течение хотя бы шести лет, сказал он 15 февраля. Минэкономразвития и Минфин сейчас обсуждают схему «21/21», при которой снижение страховых взносов до 21% будет профинансировано за счет повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18 до 21%, говорили источники РБК. Впрочем, дискуссия еще не закрыта.

Повышение ставки НДФЛ не единственная налоговая мера, рассматриваемая экспертами, хотя и самая эффективная. Так, налоговый маневр в нефтяном секторе дал бы положительный фискальный эффект в 0,7–0,9% ВВП в 2019–2035 годах. Постепенная отмена налоговых льгот и улучшение администрирования помогли бы увеличить доходы на 0,1–0,5%. Общая идея — в том, чтобы достичь в бюджетной системе нулевого первичного дефицита или даже профицита (первичный баланс — без учета расходов на обслуживание долга).

Авторы документа не направляли его в правительство или Минфин, говорит Дробышевский.