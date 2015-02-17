Сбербанк заявил, что не собирается устраивать держателям карт первоапрельских "розыгрышей"

Сбербанк не собирается изымать из банкомата мелкие купюры в связи с изменением размера межбанковской комиссии за снятие наличных платежной системой MasterCard, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Сбербанк в настоящее время никаких изменений в данном направлении не рассматривает. Мы работаем в обычном штатном режиме", - пояснили в Сбербанке.

О том, что банки с апреля 2015 года намерены загружать в банкоматы только крупные купюры, 16 февраля сообщила газета "Известия". По данным издания, представители Союза защиты прав потребителей финансовых услуг (Финпотребсоюз) направили письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной для предотвращения возможных нарушений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.