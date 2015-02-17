Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Сбербанк заявил, что не собирается устраивать держателям карт первоапрельских "розыгрышей"
17 Февраля 2015, 09:09 | В России
Сбербанк не собирается изымать из банкомата мелкие купюры в связи с изменением размера межбанковской комиссии за снятие наличных платежной системой MasterCard, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
"Сбербанк в настоящее время никаких изменений в данном направлении не рассматривает. Мы работаем в обычном штатном режиме", - пояснили в Сбербанке.
О том, что банки с апреля 2015 года намерены загружать в банкоматы только крупные купюры, 16 февраля сообщила газета "Известия". По данным издания, представители Союза защиты прав потребителей финансовых услуг (Финпотребсоюз) направили письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной для предотвращения возможных нарушений.
Автор:
Теги: сбербанк банкомат mastercard
Новости тематики
- Рубль резко падает из-за конфликта в Азовском море
- К концу года доллар может стоить свыше 70 рублей
- Подсчитано, сколько будет стоить рубль следующей весной
- Реальные доходы россиян продолжают стремительно падать
- Рубль подвис в неопределённости
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- С нового года в России доллару не поздоровиться
- Инфляция в 2 раза превысит прогнозируемые цифры
- В России начала стремительно падать реальная зарплата населения
- Рубль начал торги уверенным ростом
Новости раздела
- Рубль резко падает из-за конфликта в Азовском море
- Банкоматы вместо карт будут принимать вены
- К концу года доллар может стоить свыше 70 рублей
- Отозвана лицензия у банка, подпадающего под санкции против Северной Кореи
- Крупный банк оставил вкладчиков ни с чем
- Средний размер ипотечного кредита вырос до 2,19 миллионов рублей
- Госдума: россиянам лучше самим позаботиться о старости
- Cтало известно, в каких банках есть проблемы
- Рухнул еще один крупный банк
- Подсчитано, сколько будет стоить рубль следующей весной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Умер президент США
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
Loading...