www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.82 р. 100 JPY: 59.12 р.
EUR: 75.71 р. 10 CNY: 97.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Сбербанк заявил, что не собирается устраивать держателям карт первоапрельских "розыгрышей"

17 Февраля 2015, 09:09 | В России

Сбербанк не собирается изымать из банкомата мелкие купюры в связи с изменением размера межбанковской комиссии за снятие наличных платежной системой MasterCard, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Сбербанк в настоящее время никаких изменений в данном направлении не рассматривает. Мы работаем в обычном штатном режиме", - пояснили в Сбербанке.

О том, что банки с апреля 2015 года намерены загружать в банкоматы только крупные купюры, 16 февраля сообщила газета "Известия". По данным издания, представители Союза защиты прав потребителей финансовых услуг (Финпотребсоюз) направили письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной для предотвращения возможных нарушений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: сбербанк  банкомат  mastercard 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru