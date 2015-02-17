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Центробанк лишил лицензии еще один банк
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», Банк России принял решение о лишении лицензии на проведение банковских операций «Судостроительного банка».
Причиной отзыва регулятор называет недостаточность капитала кредитной организации. В сообщении подчеркивается, что «значеня всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) [опустились] ниже 2 процентов».
«СБ Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)», — поясняют представители Центробанка.
Агентство по страхованию вкладов уже объявило о наступлении страхового случая для вкладчиков СБ Банка. По словам представителей ведомства, страховые выплаты начнутся непозднее 2 марта.
Напомним, что проблемы у кредитной организации начались еще в январе, тогда клиенты не могли получить наличные в банкоматной сети банка. А позже стало известно, что регулятор отключил кредитную организацию от системы электронных платежей.
Согласно данным Центробанка, СБ Банк занимал 85 место по величине активов в банковской системе РФ.
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