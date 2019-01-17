Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России продолжится чистка банковского сектора
Пока с рынка не уйдут все недобросовестные игроки
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) прогнозирует уход с российского рынка по 5-7% банков ежегодно до 2024 года. Напомним, что в прошлом году Дальний Восток лишился банка «Уссури» (Хабаровский край) и банка «Таатта» (Якутия), признанных банкротами.
«Говоря про расчистку банковского сектора, за последние несколько лет мы видели выпадание из банковской системы примерно десяти с небольшим процентов каждый год. Сейчас, на ближайшие пять лет, мы прогнозируем, что процесс будет продолжаться, хотя, наверное, его самая острая фаза прошла. Примерно 5-7% банков по тем или иным причинам будут уходить с рынка. Больше по экономическим причинам, меньше по, так скажем, причинам ведения недобросовестной деятельности», - сообщила на площадке Гайдаровского форума гендиректор рейтингового агентства Екатерина ТРОФИМОВА (цитирование по ТАСС).
По оценкам аналитиков, сейчас доля прямого и непрямого участия государства в банковской системе превышает 70%.
При этом, по словам гендиректора АКРА, на российском рынке остаются банки, у которых более четверти активов являются проблемными.
Новости тематики
- В России продолжится чистка банковского сектора
- Банки продолжают поднимать процентную ставку по вкладам
- Два крупных российских банка объединились
- Отозвана лицензия у банка, подпадающего под санкции против Северной Кореи
- Крупный банк оставил вкладчиков ни с чем
- Cтало известно, в каких банках есть проблемы
- Рухнул еще один крупный банк
- Один из крупнейших банков признан банкротом
- Министр считает, что доллар не будет стоить 80 рублей
- Рубль готовится к обвалу
Новости раздела
- В России продолжится чистка банковского сектора
- Банки продолжают поднимать процентную ставку по вкладам
- Российские банкиры пошли поперек воли Путина
- Два крупных российских банка объединились
- Мошенники научились использовать номер 900
- Цены в магазинах начинают свой разбег
- ЦБ аннулировал лицензии трейдеров "Форекс Клуб", "Альпари Форекс" и "Телетрейд Групп"
- Будущий год готовит множество испытаний для рубля
- Доллар резко упадет накануне праздников
- Пенсионные накопления россиян разрешат спускать в унитаз
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Невиноватый я!
- Дерипаска отказался "прописываться" на острове Русском
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Российские банкиры пошли поперек воли Путина
- Тихоокеанский флот получит две подлодки, которым не нужны экипажи
- Приговоренные к мошенничеству - 2: Публикация "Золотого Рога" сделала уголовное дело громким
- Китайцы продолжают грабить Приморье
- В Приморье резидент СПВ победил коррозию
- Дерипаска пролетел мимо Владивостока
- "Аэрофлот" ввел новые правила для снятия ажиотажа по продаже льготных авиабилетов на Дальнем Востоке