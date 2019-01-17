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В России продолжится чистка банковского сектора

17 Января 2019, 13:56 | В России

Пока с рынка не уйдут все недобросовестные игроки

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) прогнозирует уход с российского рынка по 5-7% банков ежегодно до 2024 года. Напомним, что в прошлом году Дальний Восток лишился банка «Уссури» (Хабаровский край) и банка «Таатта» (Якутия), признанных банкротами.

«Говоря про расчистку банковского сектора, за последние несколько лет мы видели выпадание из банковской системы примерно десяти с небольшим процентов каждый год. Сейчас, на ближайшие пять лет, мы прогнозируем, что процесс будет продолжаться, хотя, наверное, его самая острая фаза прошла. Примерно 5-7% банков по тем или иным причинам будут уходить с рынка. Больше по экономическим причинам, меньше по, так скажем, причинам ведения недобросовестной деятельности», - сообщила на площадке Гайдаровского форума гендиректор рейтингового агентства Екатерина ТРОФИМОВА (цитирование по ТАСС).

По оценкам аналитиков, сейчас доля прямого и непрямого участия государства в банковской системе превышает 70%.

При этом, по словам гендиректора АКРА, на российском рынке остаются банки, у которых более четверти активов являются проблемными.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: банкротство  "Таата"  убытки  банки  "Уссури"  форум 



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