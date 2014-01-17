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Автор законопроекта о запрете долларов в России отозвал его из Госдумы

17 Января 2014, 17:01 | В России

Законопроект о запрете оборота долларов в РФ был отозван из Госдумы автором — депутатом от ЛДПР Михаилом Дегтяревым, сообщил глава бюджетного комитета ГД Андрей Макаров.

"В связи с чем он его отозвал? Не знаю. Может, долларов прикупил", — сказал Андрей Макаров.

Проект закона был внесен в ГД Дегтяревым в ноябре. Депутат предлагал установить переходный период, в течение которого владельцы долларовых вкладов и счетов должны их потратить или перевести в другую валюту. По истечении установленного срока банки, по идее Дегтярева, должны были бы продать имеющиеся у них доллары по последнему курсу к рублю или евро за предыдущий год.

Всем владельцам наличных долларов законопроект также предписывал от них избавиться. Оставшиеся у населения доллары, по идее Дегтярева, могли быть изъяты полицией и проданы за рубли, после чего владельцы изъятых долларов должны были бы получить эквивалент в российской валюте.

Законопроект Дегтярева разрешал покупать и продавать доллары только уполномоченным банкам и только в безналичной форме.

Опрошенные "Праймом" эксперты говорили, что эта новация не принесет стране ничего, кроме панических настроений граждан, вывода капитала за рубеж и развала рынков, пишет РИА "Новости".

Каков оборот доллара в мире

По данным на 2010 год, более двух третей от общего количества банкнот (на сумму почти 700 млрд) находились в обращении вне США.

для того, чтобы долларовая банкнота пришла в негодность и порвалась, ее требуется согнуть 4 тысячи раз;

купюры крупных номиналов ($50, $100) находятся в обращении до 8 лет;

банкноты 20 долларов находятся в обращении приблизительно в течение 2 лет;

"срок жизни" банкноты 5 долларов около 15 месяцев;

средняя продолжительность жизни долларовой банкноты 18 месяцев.

 

Автор: РИА "Новости"
Теги: госдума  валюта  доллар 



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