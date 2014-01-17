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Сотовые операторы решили нажиться на банках

17 Января 2014, 15:13 | В России

Альфа-банк пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на то, что сотовые операторы повышают тарифы на SMS-сообщения. Об этом рассказал зампред правления банка Владимир Сенин.

Другие банки хотя и поддерживают кредитную организацию, но пока не планируют обращаться в ФАС. По информации РБК daily, крупные игроки пытаются индивидуально договориться с сотовыми операторами о тарифах на SMS-сообщения.

Владимир Сенин, выступая на конференции Ассоциации российских банков (АРБ), сообщил, что Альфа-банк обратился ФАС в связи с повышением сотовыми операторами тарифов на SMS-сообщения. В частности, он подал жалобы на двух сотовых операторов — МТС и «МегаФон». Соответствующее письмо банк направил главе ФАС Игорю Артемьеву еще в середине ноября прошлого года.

«Сотовые операторы изменили тарифы на SMS, и нам представляется, что это нерыночная история, поэтому мы просили ФАС разобраться в вопросе тарифов, и разбирательство в ФАС, насколько я знаю, происходит», — цитирует слова г‑на Сенина агентство РБК. По его словам, сейчас ФАС собирает информацию на рынке сотовых операторов о тарифах на SMS-сообщения.

С ним соглашается и председатель правления банка «Авангард» Валерий Торхов: «Сотовые операторы искусственно завышают тарифы, называя это борьбой со спамом. К нам обратился «МегаФон» и сообщил, что он планирует повысить тариф до 65 коп. Это абсолютно нерыночное предложение». По мнению г-на Торхова, обращение Альфа-банка абсолютно уместное и обоснованное. Он также считает, что сотовые операторы и «МегаФон» своими действиями подталкивают банки уйти от SMS-информирования. «Они просто отталкивают банки от услуги SMS-информирования. Банкиры могут перейти к другим источникам информирования, более дешевым и удобным», — сказал Валерий Торхов, отметив, что, если ситуация не изменится, банк «Авангард» переведет сервис оповещения клиентов на другую техническую основу.

Пристальное внимание банкиров к стоимости сообщений приковано из-за того, что с 1 января все банки обязаны оповещать своих клиентов обо всех операциях с банковскими картами по SMS либо по электронной почте. Таково требование вступившего в силу закона «О национальной платежной системе».

В ВТБ24 РБК daily также сообщили, что видят многократное увеличение стоимости сервиса SMS-нотификации. «Принятое сотовыми операторами решение о повышении расценок одновременно с ограничением работы сервисов-агрегаторов доставило огромные неудобства миллионам клиентов банков в России. Они не могли своевременно получать информацию о транзакциях и пользоваться интернет-банкингом. Ситуация недопустима, и мы будем приветствовать любые решения, направленные на то, чтобы она не повторилась», — отметили в ВТБ24. Но в банке при этом отметили, что в ФАС с жалобой не обращались.

В Сбербанке не стали комментировать эту тему. По словам топ-менеджера из банка, входящего топ-30, сейчас каждая крупная кредитная организация самостоятельно пытается договориться с сотовыми операторами о ценах на SMS-сообщения, по которым каждому было бы комфортно работать.

В компании «МегаФон» сообщили, что передали в ФАС все материалы еще в прошлом году, и отметили, что они не нарушают антимонопольное законодательство. В «ВымпелКоме» и МТС сообщили, что не повышали тарифы на SMS-рассылки банков, но не пояснили, передали ли они в ФАС материалы на эту тему.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам Интернет-изданий
Теги: ФАС  Мегафон  банк  тарифы  Альфа-банк  мтс  сотовые операторы  sms 






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