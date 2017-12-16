Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Центробанк России обрушил рубль
Решение регулятора о снижении ставки крайне негативно сказалось на текущем курсе национальной валюты
После того, как ЦБ РФ объявил о своем решении понизить ключевую ставку до 7,75% годовых, рубль скис, его котировки на Московской бирже поползли вниз, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По отношению к доллару в этот момент российская валюта потеряла 17 копеек, снизившись до 59,05 рублей за одного "американца", и 12 копеек к евро - до 69,58 рубля.
Сюрприз по снижению ставки можно считать акцией антикризисной, этого не скрывает и сама глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая, пишет «Утро.Ru», объясняя основания для аринятия такого решения, отметила, что динамика реального ВВП ухудшилась за последние месяцы и есть угроза, что эта тенденция продолжится. Правда «горькую пилюлю» она подсластила информацией о низком уровне инфляции, который оказался лучше ожиданий регулятора, и благоприятном внешнеэкономическом фоне.
Но, как предупредила Набиуллина, в ближайшем будущем, вероятно, на дальнейшее снижение ставки рассчитывать не стоит – ЦБ возьмет паузу.
Как считают эксперты, решение регулятора по ключевой ставке все же ожидаемое и даже недостаточно радикальное, исходя из текущей ситуации. Так, Антон Тарбах из "Эксперт РА" уверен – это реакция Центробанка на ситуацию в банковском секторе. Но по мнению эксперта, который отмечает, что подобные действия финансовые регуляторы в разных странах предпринимают в период экономических кризисов, при возникновении проблем на банковском рынке, снижение ставки могло быть и больше.
При этом то, насколько традиционно осторожный Центробанк вдруг снизил ключевую ставку, напугало рынок, который ждал снижение на четверть процентного пункта, и вдруг такой нежданный подарок – вдвое больше. Особенно настораживающим такое решение кажется на фоне дальнейшего продления Западом санкций в отношении нашей страны и вероятности их дальнейшего ужесточения, которое сейчас активно обсуждается.
Новости тематики
- Центробанк России обрушил рубль
- Рубль начал резко дорожать
- Доллар рухнет до 52,5 рублей
- Что декабрь сделает с рублем?
- Россияне отказываются от долларов и евро
- Рубль не обратил никакого внимание на Олимпиаду
- Рубль хорошо устроился
- Банки, которые возомнили себя спецслужбами, будут жестко наказывать
- Ипотеку для семей с двумя и тремя детьми компенсируют
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
Новости раздела
- Центробанк России обрушил рубль
- Названа причина сбоев в системе Сбербанка
- В России пересмотрят основные налоги
- Рубль начал резко дорожать
- Опоздавшие могут заплатить налоги на портале Госуслуг
- Доллар рухнет до 52,5 рублей
- Что декабрь сделает с рублем?
- Россияне отказываются от долларов и евро
- Рубль не обратил никакого внимание на Олимпиаду
- ФНС расскажет о "спящих" банковских счетах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китай готовит удар по экономике Приморья
- Охотникам в Приморье придется идти в Росгвардию
- Джамбулат Текиев вернул себе судоремонтный завод
- В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних
- Рубль начал резко дорожать
- На новогоднем столе многих приморцев не будет красной икры
- Россияне отказываются от долларов и евро
- Молодожены в Приморье после свадьбы тут же покидают край
- Приморье готовится к выборам Путина
- В Правительстве Хабаровского края прошли министерские рокировки
Новый путинский Год (и еще ШЕСТЬ!)) в России. . . Согласно данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией Россия занимает третье место в мире. Впереди лишь ЮАР и Нигерия. С праздником, товарищи! Голосуйте ЗА Царя!)))