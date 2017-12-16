Центробанк России обрушил рубль

Решение регулятора о снижении ставки крайне негативно сказалось на текущем курсе национальной валюты

После того, как ЦБ РФ объявил о своем решении понизить ключевую ставку до 7,75% годовых, рубль скис, его котировки на Московской бирже поползли вниз, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По отношению к доллару в этот момент российская валюта потеряла 17 копеек, снизившись до 59,05 рублей за одного "американца", и 12 копеек к евро - до 69,58 рубля.

Сюрприз по снижению ставки можно считать акцией антикризисной, этого не скрывает и сама глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая, пишет «Утро.Ru», объясняя основания для аринятия такого решения, отметила, что динамика реального ВВП ухудшилась за последние месяцы и есть угроза, что эта тенденция продолжится. Правда «горькую пилюлю» она подсластила информацией о низком уровне инфляции, который оказался лучше ожиданий регулятора, и благоприятном внешнеэкономическом фоне.

Но, как предупредила Набиуллина, в ближайшем будущем, вероятно, на дальнейшее снижение ставки рассчитывать не стоит – ЦБ возьмет паузу.

Как считают эксперты, решение регулятора по ключевой ставке все же ожидаемое и даже недостаточно радикальное, исходя из текущей ситуации. Так, Антон Тарбах из "Эксперт РА" уверен – это реакция Центробанка на ситуацию в банковском секторе. Но по мнению эксперта, который отмечает, что подобные действия финансовые регуляторы в разных странах предпринимают в период экономических кризисов, при возникновении проблем на банковском рынке, снижение ставки могло быть и больше.

При этом то, насколько традиционно осторожный Центробанк вдруг снизил ключевую ставку, напугало рынок, который ждал снижение на четверть процентного пункта, и вдруг такой нежданный подарок – вдвое больше. Особенно настораживающим такое решение кажется на фоне дальнейшего продления Западом санкций в отношении нашей страны и вероятности их дальнейшего ужесточения, которое сейчас активно обсуждается.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.