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Рубль резво движется к курсу 60

16 Декабря 2016, 19:05 | В России

Сегодня: Позитив от возобновления роста нефтяных цен, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Сомнения в реальной готовности членов ОПЕК исполнять данные 30 ноября обещания отходят на второй план после того, как Кувейт проинформировал покупателей о сокращении добычи в больших объемах, чем планировалось первоначально. На этом фоне цены на нефть Brent возобновили рост, сгладив опасения по поводу укрепления рубля.

Сегодня состоится заседание Банка России, которое, однако, вряд ли окажет существенное влияние на динамику торгов, поскольку регулятор уже заявлял о низкой вероятности снижения ключевой ставки до конца года.

Рост в США и по большей части в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день ростом (DJIA +0.30%, S&P 500 +0.39%, NASDAQ +0.37%). Азиатские индексы сегодня снижаются (Hang Seng +0.08%, Shanghai -0.04%, Nikkei +0.55%); фьючерсы на S&P 500 находятся на отрицательной территории (-0.02%). Фьючерсы на нефть Brent восстанавливаются – $54.31 за барр.

Вчера: Без сюрпризов, инвесторы взяли паузу. Спрос на рисковые активы, включая Brent, снизился под влиянием неопределенности, связанной с последствиями жесткой политики ФРС в 2017 г. и соблюдением договоренностей ОПЕК с остальными крупнейшими нефтедобывающими странами. ФРС пообещала три повышения ставки в следующем году вместо ожидаемых ранее двух, а нефтяные «медведи» сомневаются в достаточности политической воли у крупнейших нефтяных держав для реального сокращения добычи.

По итогам дня: Brent (+0.22% до $54 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.79, РТС (-0.94%), ММВБ-50 (+0.37%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик «ФГ БКС», специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: финансы  фрс  брент  ЦБ  евро  рубль  баррель  нефть  курс  доллар 



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