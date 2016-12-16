Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль резво движется к курсу 60
Сегодня: Позитив от возобновления роста нефтяных цен, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Сомнения в реальной готовности членов ОПЕК исполнять данные 30 ноября обещания отходят на второй план после того, как Кувейт проинформировал покупателей о сокращении добычи в больших объемах, чем планировалось первоначально. На этом фоне цены на нефть Brent возобновили рост, сгладив опасения по поводу укрепления рубля.
Сегодня состоится заседание Банка России, которое, однако, вряд ли окажет существенное влияние на динамику торгов, поскольку регулятор уже заявлял о низкой вероятности снижения ключевой ставки до конца года.
Рост в США и по большей части в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день ростом (DJIA +0.30%, S&P 500 +0.39%, NASDAQ +0.37%). Азиатские индексы сегодня снижаются (Hang Seng +0.08%, Shanghai -0.04%, Nikkei +0.55%); фьючерсы на S&P 500 находятся на отрицательной территории (-0.02%). Фьючерсы на нефть Brent восстанавливаются – $54.31 за барр.
Вчера: Без сюрпризов, инвесторы взяли паузу. Спрос на рисковые активы, включая Brent, снизился под влиянием неопределенности, связанной с последствиями жесткой политики ФРС в 2017 г. и соблюдением договоренностей ОПЕК с остальными крупнейшими нефтедобывающими странами. ФРС пообещала три повышения ставки в следующем году вместо ожидаемых ранее двух, а нефтяные «медведи» сомневаются в достаточности политической воли у крупнейших нефтяных держав для реального сокращения добычи.
По итогам дня: Brent (+0.22% до $54 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.79, РТС (-0.94%), ММВБ-50 (+0.37%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик «ФГ БКС», специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Рубль резво движется к курсу 60
- Рубль начал потихоньку слабеть
- Глава ПФР призвал не верить в дефицит бюджета Пенсионного фонда
- Счетная палата предсказывает полное исчерпание Резервного фонда в 2017 году
- Доллар обвалился до рекордного минимума
- Индивидуальный пенсионный счет раскритиковали
- Общий объем расходов бюджета Пенсионного фонда России в 2017 году составит 9,9% ВВП страны
- Рубль вновь пользуется повышенным спросом
- В Банке России рассказали, когда будет снижена ключевая ставка
- Общая сумма задолженности по зарплате составила 4 млрд рублей
Новости раздела
- Рубль резво движется к курсу 60
- Рубль начал потихоньку слабеть
- "Упрощенцам" повышают лимит доходов
- Глава ПФР призвал не верить в дефицит бюджета Пенсионного фонда
- Счетная палата предсказывает полное исчерпание Резервного фонда в 2017 году
- Доллар обвалился до рекордного минимума
- Индивидуальный пенсионный счет раскритиковали
- Общий объем расходов бюджета Пенсионного фонда России в 2017 году составит 9,9% ВВП страны
- Рубль вновь пользуется повышенным спросом
- В Банке России рассказали, когда будет снижена ключевая ставка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- После проверки магазинов Владивостока уволен директор крупного супермаркета
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- В центре Владивостока уничтожен парк
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- В Приморье дорожают подержанные автомобили
- В России вновь собираются изменить ПДД