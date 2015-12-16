Стартовал выпуск первых карт "Мир"

Участниками платежной системы «Мир» стали уже 35 российских банков, семь из них протестировали в своей инфраструктуре базовые функции новой карты: выдачу и внесение наличных в банкоматах, оплату товаров и услуг, денежные переводы с карты на карту.

До конца 2015 года тестирование завершит еще одна группа банков. Первыми банками, присоединившимися к ПС «Мир», стали Газпромбанк, МДМ Банк, Московский Индустриальный банк, РНКБ Банк, Банк «РОССИЯ», Связь-Банк и СМП Банк (более подробную информацию можно найти на сайте АО «НСПК»), сообщили деловой газете "Золотой Рог" в отделе по связям с общественностью Дальневосточного главного управления Банка России.

АО «НСПК» создано 23 июля 2014 года, 100% акций компании принадлежит Банку России. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, после 1 апреля 2015 года осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК.

К началу эмиссии первых карт «Мир» приурочен выпуск Банком России памятной серебряной монеты номиналом 3 рубля. Монета имеет необычную прямоугольную форму с закругленными углами, а на ее оборотной стороне воспроизведено изображение платежной карты «Мир» с традиционными для платежных карт реквизитами. Тираж монеты составляет 5 тыс. штук.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.