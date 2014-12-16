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Судьи к Новому году получат прибавку к зарплате
Судьи к Новому году получат прибавку к зарплате за три месяца Судьи "задним числом" получат прибавку к зарплате с 1 октября 2014 года, а потом в октябре 2015-го и 2016 годов, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал Pravo.Ru.
Для этого в законе о статусе судей меняются коэффициенты, по которым в зависимости от должностного оклада исчисляется поощрение (наибольший у председателя Конституционного суда – 10,5, минимальный – у "рядовых" судей на всех уровнях – 1,3). Их предлагается увеличивать на 0,3 сначала в октябре 2014 года, затем через год и еще раз – через два. Сегодня думский комитет по госстроительству рекомендовал депутатам принять во втором чтении соответствующий законопроект, который разработал Минфин.
Замминистра финансов Юрий Зубарев, в прошедшую пятницу представлявший на пленарном заседании документ, сообщил, что к 2017 году среднемесячный уровень оплаты труда судей увеличится в диапазоне 12,5–42,5 %. По его словам, у верхушки судебной корпорации прибавка будет на 12,5 %, а основное увеличение придется на нижнее звено судейского корпуса. Он привел такие данные: у председателя райсуда сейчас зарплата порядка 111 000 руб., а в 2016-м будет 138 000 руб., у главы Верховного суда 438 000 руб., а будет 505 000 руб.
Зубарев, однако, не уточнил, имеет ли в виду только ежемесячные выплаты или еще и дополнительные поощрения. Дело в том, что глава ВС Вячеслав Лебедев показал за 2013 год доход в 8,844 млн руб., что в месяц – приблизительно 737 000 руб., а главы райсудов Москвы отчитались о среднем доходе около 2 млн руб. в год.
По подсчетам "Право.Ru", выплаты на низших ступеньках судейской иерархии в 2015 году должны увеличиться приблизительно на 18 %. Мировым, например, дополнительно обещают около 6000 руб., что приведет к увеличению ежемесячного денежного поощрения (самая весомая часть в "зарплате") до 32 508 руб. в регионах и до 34 675 руб. в столицах, судьям районного звена – 6800–7300 руб., а это обеспечит рост вознаграждения в Москве до 39 009 руб., а по стране – до 36 300 руб.
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