В российских магазинах появились долларовые ценники

Пользователи социальных сетей сообщают о ценниках в долларах, которые появляются в российских магазинах, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Говорит Москва».

В подтверждение сайт публикует фотографию, сделанную в одном из химкинских магазинов строительных материалов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.