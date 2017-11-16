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Рубль немного укрепился, но готов падать дальше
Российская валюта в целом оправдывает ожидания правительства, мечтающего обвалить рубль
Сегодня: Уверенности нет. Инвесторы по-прежнему ищут новый драйвер, поэтому сегодня все еще будет преобладать осторожность, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Цены на нефть остаются под давлением в свете роста запасов энергоресурсов и объемов добычи в США (Минэнерго). При этом поддержку черному золоту оказывают ожидания продления пакта ОПЕК+ до конца следующего года уже на ноябрьском заседании в Вене. Макроданные из США оказались неоднозначными, что в сочетании с разочаровывающим результатом по росту ВВП России в 3К17, слабыми макроданными из Китая и сомнениями в отношении проведения налоговых реформ Дональда Трампа оказывает давление на рисковые активы.
Снижение в США, Азия – по большей части в «плюсе». США (S&P 500 -0.55%, DJIA -0.59%, NASDAQ -0.47%), Азия (Hang Seng +0.53%, Shanghai -0.10%, Nikkei +1.07%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.16%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $61.98 за барр. – выше открытия.
Вчера: Под давлением медведей. Факторы, которые прервали полет фондовых индексов на этой неделе, остаются в силе. Цены на Brent после скачка выше $64 за барр. опустились к $61.5 за барр. на фоне сигналов о том, что восстановление баланса спроса и предложения на нефтяном рынке может оказаться более сложной задачей, чем ожидалось ранее, учитывая неопределенные перспективы роста США и Китая, понижение прогноза спроса на черное золото в 2017-18 гг. от МЭА и рост числа буровых установок.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.52% до $61.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 60.22, РТС (-1.79%), ММВБ-50 (-1.62%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик «БКС Глобал Маркетс».
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