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Рубль не заметил ареста Улюкаева
Рубль значительно укрепляется по отношению к доллару. Поводом для локального оптимизма является рост цен на нефть, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В частности по сорту Brent котировки прибавляют сейчас более 2%. Драйвером здесь стали прогнозы Минэнерго США о сокращении добычи сланцевой нефти в декабре до минимума с апреля 2014 г. Кроме того, риторика представителей Саудовской Аравии о намерении ОПЕК заключить соглашение по заморозке добычи вновь вселила надежды на благоприятный итог встречи 30 ноября.
Стоит также отметить, что Минэнерго РФ не исключает возможного обсуждения мер по стабилизации рынка нефти во время министерской встречи Форума стран экспортеров газа в Дохе 17 ноября.
Между тем массовый выход нерезидентов из облигаций развивающихся стран на фоне роста доходности облигаций США немного приостановился, что также позитивно сказывается на динамике рубля.
Дополнительную поддержку российской валюте сейчас оказывает начало налогового периода в стране.
Из негативных факторов стоит факторов сегодня стоит выделить лишь арест министра экономического развития Алексея Улюкаева. ФСБ и Следственный комитет подозревают министра в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку, позволившую Роснефти приобрести госпакет в Башнефти.
В целом, внешний фон немного улучшился на текущей неделе. Поэтому еще некоторое время рубль вполне может укрепляться. Ключевым событием для российской валюты, бесспорно, станет заседание ОПЕК 30 ноября.
Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 64,7-65.
Сопротивление – 66,5.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт "БКС Экспресс", специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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