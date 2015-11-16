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Центробанк выпустит новую "сотку"
16 Ноября 2015, 17:29 | В России
В следующем месяце поступит в обращение денежная купюра, посвященная Крыму, сообщил первый замглавы Центробанка Георгий Лунтовский в Севастополе, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.
По словам Лунтовского, его поездка на полуостров связана с обсуждением с руководством автономии дизайна будущей купюры, «которая поступит в свободное обращение в декабре тиражом 20 миллионов». Лунтовский уточнил, что новая купюра будет выполнена «в необычных цветах» и на ней будут изображены символы Крыма и Севастополя.
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Теги: купюра Центробанк севастополь валюта крым
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