Центробанк выпустит новую "сотку"

В следующем месяце поступит в обращение денежная купюра, посвященная Крыму, сообщил первый замглавы Центробанка Георгий Лунтовский в Севастополе, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

По словам Лунтовского, его поездка на полуостров связана с обсуждением с руководством автономии дизайна будущей купюры, «которая поступит в свободное обращение в декабре тиражом 20 миллионов». Лунтовский уточнил, что новая купюра будет выполнена «в необычных цветах» и на ней будут изображены символы Крыма и Севастополя.