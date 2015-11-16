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Проект бюджета России на 2016 год принят в первом чтении
Госдума в пятницу, 13 ноября, приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2016 год. Документ, названный экспертами и критиками из думской оппозиции "бюджетом выживания", сохраняет нынешнюю конструкцию казны с 3-процентным отставанием доходов от расходов, которое будет профинансировано за счет сжимающегося Резервного фонда. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ъ».
Впрочем, даже простое сохранение статус-кво потребовало от Белого дома принятия точечных жестких решений — вроде изъятия 300 млрд руб. у нефтяников и газовиков, новой "заморозки" пенсионных накоплений и "усечения" индексации пенсий.
Перед рассмотрением бюджета-2016 депутатов ознакомили с базовым по отношению к нему документом — "Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2016-2018 годы". Представившая его глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала думцам о трех внешних рисках, угрожающих российской экономике: это снижение цен на нефть, замедление темпов роста Китая и повышение ставки ФРС США. Первый фактор риском, впрочем, назвать трудно, поскольку он уже год как в полной мере реализуется: в сочетании с санкционным закрытием доступа российских банков и компаний к внешним займам, "проседание" нефти приводит к сокращению валютных поступлений на $200 млрд в год, оценила глава ЦБ. В дополнение к этому курс китайских властей на рост за счет внутреннего потребления снижает спрос на российское сырье, а неопределенность в вопросе о повышении ставок ФРС грозит России усилением оттока капитала и новым ослаблением рубля.
Сам бюджет-2016 депутатам представил глава Минфина Антон Силуанов. Формально проект отличается от сметы на 2015 год: он однолетний и не учитывает бюджетное правило, по которому предел расходов определяется, исходя из средней за предыдущие три года цены нефти. Однако де-факто однолетней является и нынешняя казна, а бюджетные правила действуют лишь формально. Более значимые параметры остались примерно такими же — дефицит, как и в 2015-м, составит 3% ВВП, закрываться он будет все теми же накоплениями Резервного фонда. Доходы и расходы в сравнении с 2015 годом снизятся на 0,5% ВВП — до 13,739 трлн руб. (17,5% ВВП) и до 16,099 трлн (20,5% ВВП) соответственно.
Еще 342 млрд руб. на трансфертах Пенсионному фонду бюджет сбережет за счет новой "заморозки" накопительной части пенсии (законопроект об этом вчера также принят в первом чтении).
Экономить Антон Силуанов хочет и дальше — расходы в 20,5% ВВП это, по его мнению, слишком много. Курс на урезание трат министр теперь объясняет желанием подтолкнуть экономику к росту: по его логике, чем меньше средств будет перераспределяться через бюджет, тем больше их останется у предприятий — последние будут эффективно использовать эти деньги, работая на рост ВВП. До 2008 года уровень бюджетных изъятий из экономики составлял около 15-16% "и тогда мы росли темпом от 5 до 7% в год", обосновал свои доводы министр. Пока, впрочем, в бюджетном процессе 2016 года, он обещает ужесточить контроль за ассигнованиями. Все инвестиционные траты на сумму свыше 100 млн руб. будут взяты на казначейское сопровождение. "Эти средства будут находиться в бюджетной системе и не будут использованы, как сегодня это происходит зачастую, в виде авансов на счетах коммерческих банков",— пояснил министр. До 1 апреля в Федеральное казначейство будут переведены и все неистраченные взносы, выделенные в уставные капиталы госкомпаний и госкорпораций,— с тем, чтобы до 1 июля определиться, можно ли забрать эти деньги обратно в бюджет.
Оппозиция восприняла бюджет по традиции враждебно. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что "проект перечеркивает все майские указы президента, а также подрывает обороноспособность РФ". Вице-спикер Госдумы от "Справедливой России" Николай Левичев отметил, что в проекте "нет ни возможностей для роста экономики, ни адекватной социальной поддержки населения в кризисное время". Не поддержали бюджет и либерал-демократы. "Это бюджет выживания, бюджет ожидания",— заявил выступивший от фракции Сергей Катасонов.
Рассмотрение бюджета во втором чтении состоится 2 декабря, в третьем — 4 декабря.
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