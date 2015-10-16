Отозваны лицензии сразу у трех банков

Банк России в пятницу, 16 октября, лишил лицензий сразу три банка: столичный банк "Содружество", Леноблбанк, а также банк "Лада-кредит". Все кредитные организации были участниками системы страхования вкладов. Банки не соблюдали норматив по достаточности капитала, участвовали в сомнительных операциях, говорится в материалах регулятора, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

"Содружество"

Банк "Содружество" вел слишком рискованную кредитную политику, решил регулятор. Кредитная организация не соблюдала нормативы достаточности капитала: ее собственные средства опустились ниже минимального значения уставного капитала. При неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски и полностью утратил собственные средства, посчитали в ЦБ.

ОАО «Банк «Содружество» было зарегистрировано в июне 1994 года в Москве. Долгое время акционерами банка были Валерий Левченко (96,8%) и его сын, который занимал пост председателя совета директоров Виталий (3,2%). Однако в течение 2015 года у кредитной организации полностью сменился состав акционеров, сообщает портал banki.ru. Сейчас конечными бенефициарами "Содружества" выступают Алексей Бакланов, Ирина Белоусова, Алексей Горюшкин, Михаил Камель, Владимир Кузнецов, Дмитрий Омельянюк, Владимир Самошин, Кристина Ерофеичева, Павел Смолярчик, Сергей Гальченко (в равных долях по 10%).

Банк был ориентирован на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на валютном рынке, привлечение средств граждан во вклады. Ключевыми клиентами "Содружества" являются компании сферы девелопмента. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц. По итогам 2014 года кредитная организация получила прибыль в размере 14,66 млн рублей по РСБУ (аналогичный показатель за 2013 год — 22,32 млн), а по итогам восьми месяцев текущего года прибыль составила 17,64 млн рублей.

По величине активов на 1 октября 2015 г. банк занимал 378 место в банковской системе Российской Федерации.

Леноблбанк

Леноблбанк был замечен в нарушении закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в нарушении нормативных актов ЦБ, снижении норматива достаточности капитала ниже установленных 2%. Собственные средства банка также сократились ниже минимального значения уставного капитала.

Банк был учрежден в 1990 году в Рязани под наименованием «Станкобанк». После неоднократной смены владельцев переехал в поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области и был переименован в "Спортинвестбанк", сообщается на портале banki.ru. Основными бенефициарами банка на текущий момент выступают члены совета директоров Тимур Киреев (34,15%) и Александр Попов (34,14%), Олег Некит (18,64%), член совета директоров Кемал Канаматов (6,78%) и Галина Гордиенко (6,28%). Кредитная организация занималась работой как с физическими, так и с юридическими лицами.

По итогам 2014 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 6,2 млн рублей, по РСБУ (В 2013 году аналогичный показатель составил 0,35 млн рублей). Рост финансового результата обусловлен увеличением процентных доходов от кредитной деятельности, дохода по операциям с ценными бумагами и чистого дохода от операций с иностранной валютой. За I квартал 2015 года банк понес убыток в размере 15,6 млн рублей.

На 1 октября 2015 г. Леноблбанк занимал 301 место в банковской системе Российской Федерации.

"Лада-кредит"

ЗАО КБ «Лада-кредит» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, посчитал регулятор. В результате исполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства. Это стало причиной отзыва лицензии.

Банк "Лада-кредит" был создан в 1994 году в Москве под наименованием «Волна» (учредителями выступили концерны «Волна», «Волна М», ТОО «Пирс» и три физических лица). В 1996 году банк перерегистрирован в г. Тольятти. В 1997 году банк был выкуплен топ-менеджерами «АвтоВАЗа» и изменил организационно-правовую форму, местонахождение, получив новое наименование — ООО «КБ «Автомобильный Банкирский Дом» (АБД, Самарская область, г. Тольятти), говорится на портале banki.ru.

Сейчас акционерами кредитной организации значатся шесть отечественных компаний, принадлежащих кипрским юрлицам. Владельцами последних выступают Вероника Чернигова (19,94%), Маргарита Концебовская (19,67%), Сергей Тиунов (19,65%), Ольга Иванова (19,29%), Илья Радов (19%) и Юлия Ревкина (2,45%). Все они являются миноритарными акционерами Новикомбанка. Долгое время "Лада-кредит" обслуживал финансовые потоки «АвтоВАЗа» и его дочерних структур. Сейчас основной бизнес был переведен на обслуживание в Новикомбанк. Основной источник фондирования "Лады-кредита" — собственный капитал.

На 1 октября 2015 г. кредитная организация занимала 413 место в банковской системе Российской Федерации. По итогам 2014 года кредитная организация получила прибыль в размере 7 млн рублей по РСБУ (за 2013 год банк получил прибыль 3 млн рублей), за первое полугодие 2015 года прибыль составила 261 млн рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.