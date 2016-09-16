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ЦБ назначил временную администрацию в очередном банке из ТОП-100

16 Сентября 2016, 17:20 | В России

Банк России с 16 сентября 2016 года возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению Военно- промышленным банком (ВПБ) сроком на шесть месяцев. Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на  пресс-релиз регулятора, полномочия органов управления ВПБ и права его учредителей приостановлены.

Первоочередной задачей деятельности временной администрации является проведение обследования финансового положения ВПБ.

Напомним, Московский Военно-промышленный банк входит в топ-100 кредитных организаций России, основан в 1994 г. Банк занимается кредитованием физических и юридических лиц (преимущественно представители малого и среднего бизнеса), выпуском и обслуживанием банковских карт, расчетно-кассовым и депозитным обслуживанием корпоративных клиентов и привлечением средств граждан во вклады.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: банк  ЦБ 



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Комментарии

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