Банки России в первом полугодии 2016 года увеличили выпуск пластиковых карт на 6,5%

Банки России в первом полугодии увеличили выпуск пластиковых карт на 6,5%. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", общее количество выпущенных карт составляет 249 миллионов.

Значительную долю занимают расчётные карты – 218,9 миллиона единиц, число кредитных карт составляет 30,1 миллион. Основными пользователями карт являются физические лица. Они используют карточки для оплаты товаров и услуг, а также для снятия наличных. За последние полгода граждане страны совершили 8,2 миллиарда различных операций на сумму 23,4 триллиона рублей. Продолжает расти доля безналичных платежей.

С каждым кварталом тенденция развития этого направления растёт. На конец июня она составила 78% по количеству и 31,2% по объёму. Операции по оплате картами в торгово-сервисных сетях составляет сумму 5,6 триллиона рублей. Что касается операций по снятию наличных с карты, то такой услугой воспользовались 1,7 миллиард раз, что в денежном эквиваленте составляет 12,2 триллиона рублей.