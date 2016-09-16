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Рубль устоит после выборов
Все больше россиян делают накопления в рублях, не обращая внимания на колебания курса доллара, утверждают социологи, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Однако, несмотря на эту индифферентность, многих сейчас волнует вопрос, не случится ли вдруг чего плохого с национальной валютой после выборов в Госдуму.
Участники рынка утверждают, пишет «Утро.Ru», что укреплением рубля, наблюдающимся на протяжении последних месяцев, страна обязана активной поддержке Банка России и Минфина. Это они делают погоду на валютном рынке, разгоняя при необходимости сгущающиеся над российской нацвалютой тучи, то есть скупая доллары и евро. Однако, даже если рубль сейчас потеряет поддержку маркет-мейкера (от англ. Market maker - создатель рынка) в лице государства, вряд ли его курс отправится в штопор, считают эксперты.
Центробанк действительно поддерживал рубль, привлекая избыточную ликвидность из банковской системы. В результате зависимость курса национальной валюты от стоимости нефти в предыдущие несколько кварталов заметно ослабла, рассказал корреспонденту "Утра" доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Сергей Хестанов. "После выборов меры по поддержке рубля, скорее всего, снизятся, так как сдерживать курс продолжительное время очень дорого. Соответственно, велика вероятность некоторого снижения курса российской валюты. Сложно сказать, на сколько именно, ждать какой-то катастрофы нет оснований", - подчеркнул он.
Коррекцию курса рубля прогнозирует и аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Он считает, что до конца года курс доллара может взлететь до 70-75 рублей. Этому будут способствовать как внутренние, так и внешние факторы. К внутренним факторам он относит постепенное снижение ключевой процентной ставки Банка России, продолжающуюся стагнацию ВВП РФ, истощение финансовых резервов и неустранимый дефицит бюджета. "Вряд ли власти смогут справиться со столь сложной экономической ситуацией, не залезая в карман бизнеса и населения, поэтому скорее всего налоговая нагрузка после выборов в Госдуму будет так или иначе повышаться", - полагает он.
Фактор дефицита бюджета проявит себя, но при текущем показателе в 2,9% он не приведет к резкой девальвации российской валюты, уверен Хестанов. "Хотя этот фактор тоже способен оказать давление на рубль, но и в этом случае снижение курса будет плавным", - отметил он.
Среди внешних факторов давления на курс российской валюты эксперты выделяют ожидаемое повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что приведет к укреплению доллара и падению нефтяных котировок, а также встречу представителей стран ОПЕК в конце сентября, на которой будет обсуждаться возможность снижения нефтедобычи. "Есть все основания полагать, что результаты выборов в Госдуму никак не повлияют на курс рубля. Само по себе это событие не является каким-то серьезным драйвером, способным вызвать движение котировок. Куда больше на рубль влияют новости о нефти, стоимость доллара США и другие макроэкономические события", - заявил региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. "Чтобы игроки начали активно спекулировать рублем, результаты голосования должны кардинально отличаться от прогнозов, что крайне маловероятно", -добавил он.
Опасения, связанные с возможным ослаблением курса рубля после выборов, могут реализоваться только в случае каких-либо целенаправленных действий властей, уверен аналитик ГК ТeleTrade Михаил Поддубский. "Например, это могут быть увеличение денежной эмиссии и объемов предоставления рублевой ликвидности, возобновление покупок иностранной валюты для пополнения резервного фонда. Пока оснований считать, что данные шаги будут задействовать, нет", - полагает он.
В то же время Поддубский не исключает, что рубль может начать слабеть в ближайшие недели, но совершенно по другим причинам. "Повышение ставки ФРС может привести к давлению на валюты развивающихся стран и сырьевые активы. Постепенное движение в район 67-69 рублей за доллар - вполне реальный сценарий", - сообщил он.
Оптимальный исход выборов для рубля - безоговорочная победа правящей партии, уверен Алексей Антонов. "Любые другие варианты голосования будут означать только еще более глубокую коррекцию - до уровня 75 рублей за доллар и даже выше", - предупредил он.
Ведущий аналитик AMarkets Артем Деев подчеркнул, что никто не сомневается в победе правящей партии, так что глобально мы проснемся в той же стране, что и жили. "Возможно, в Думу пройдут одномандатники от так называемого либерального крыла, однако их процент будет крайне мал. Все-таки ситуация в стране зависит от исполнительной власти, отношений с Западом и цен на нефть, так что перемен не ожидается. А значит, не стоит ждать и усиления волатильности курса российской валюты", - резюмировал он.
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