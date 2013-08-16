Девальвация рубля идет полным ходом

Во вторник с начала торговой сессии на ММВБ котировки доллара гэпом перешагнули отметку в 33 руб., подскочив до уровня 33,07 руб.за $1, что на 7 коп. выше уровня предыдущего закрытия. Евро с начала торгов таким же гэпом преодолел важный психологический барьер в 44 рубля. Впрочем, к полудню удержать этот рубеж ему не удалось, и котировки ушли ниже 44-рублевой отметки, сообщает «Утро.Ru».

Так или иначе, но с учетом объективной рыночной ситуации Банк России был вынужден в очередной раз расширить границы коридора колебаний стоимости бивалютной корзины. Границы были подняты на 5 коп. вверх, в связи с чем теперь российский рубль может колебаться в пределах 31,95 - 38,95 руб. за корзину.

Это далеко не первое перемещение границ валютного коридора за это лето. В июле Центробанк трижды сдвигал его границы. Так, по состоянию на конец июля он составлял 31,85 - 38,85 руб., тогда как в начале августа регулятор вновь изменил границы коридора: до 31,9 - 38,9 рубля.

Весьма интересно на этом фоне звучат комментарии ЦБ относительно ближайших перспектив рубля, из которых следует, что ожидать заметного укрепления рубля во втором полугодии не следует. Об этом свидетельствует в том числе и подтверждение Центробанком того, что начиная с августа Минфин в любом случае приступит к самостоятельной скупке валюты на внутреннем рынке.

"Сохранение чистого оттока частного капитала из России будет создавать дополнительное давление на курс рубля. При этом даже при улучшении конъюнктуры мировых товарных рынков ожидать заметного укрепления рубля не следует: в рамках согласованной политики Банка России и Минфина России, в случае превышения предложения иностранной валюты над спросом на внутреннем рынке, с августа Минфин будет самостоятельно осуществлять покупку иностранной валюты для пополнения государственных фондов", - говорится в "Обзоре финансового рынка", обнародованном Центробанком.

Банк России открыто заявляет, что будет осуществлять курсовую политику, не препятствуя формированию тенденций в динамике курса рубля по причине фундаментальных макроэкономических факторов и не устанавливая каких-либо фиксированных ограничений на уровень курса национальной валюты. При этом ЦБ оставляет за собой лишь право воздействия на курсовую динамику для смягчения резких колебаний курса национальной валюты.

Если говорить более простым языком, все это может означать, что Банк России не намерен препятствовать ослаблению рубля, а готов лишь исключать случаи резкого единовременного падения его курса.

Все это в очередной раз подтверждает предположения о том, что российские финансовые власти решили-таки воспользоваться методом плавной девальвации для пополнения доходной части бюджета и возможного стимулирования экономического роста. Впрочем, насколько им удастся реализовать вторую часть задуманного (касающуюся роста), сказать трудно. В условиях недостатка недогруженных мощностей и сокращения инвестиций решение проблемы экономического роста через девальвацию видится проблематичным.