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Символ рубля получил собственный unicode
Концерн Unicode включил символ рубля, утвержденный Банком России в декабре 2013 года, в новую версию международного стандарта кодирования символов Unicode 7.0, говорится в сообщении Банка России. Номер символа в таблице U+20BD.
Теперь любые программные продукты, опирающиеся на Unicode как на основной источник таблиц кодировок символов (а таких продуктов в настоящее время в мире подавляющее большинство), смогут однозначно идентифицировать символ рубля во всевозможных вариантах его визуализации, в том числе на печатающих устройствах, на компьютерных мониторах или на экранах планшетов и смартфонов, отмечает ЦБ.
ЦБ отмечает, что сейчас встречаются варианты размещения символа рубля как перед номиналом денежной суммы, так и после него. В связи с отсутствием в русском языке сложившейся исторической традиции Банк России считает оба варианта размещения символа рубля допустимыми.
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