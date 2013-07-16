Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Герман Греф: Дефолта точно не стоит бояться
"Дефолта точно не стоит бояться, потому что я не представляю, как можно объявить дефолт. У России одна из самых лучших в мире среди всех стран макроэкономических ситуаций. Наш государственный долг ниже 10% от ВВП, в ряде европейских стран — свыше 100%. Поэтому нам объявить дефолт — это невероятная ситуация", — сказал Греф.
Разговоры и слухи о дефолте в России беспочвенны, так как в стране одна из лучших в мире макроэкономических ситуаций. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка России Герман Греф в ходе рабочей поездки в Хабаровск.
Вместе с тем, глава Сбербанка не исключает колебаний курса рубля, в связи с тем, что Центробанк проводит политику "плавающего курса". "Мы видим, что последние колебания курса доллара доходили до 33 рублей, однако не вызвали перетоков в валюту у населения. Это говорит о том, что у людей повысилось доверие и к правительству, и к политике Центробанка и к банковской системе", — сказал Греф.
Вместе с тем он отметил, что в экономике не исключено обострение кризисных явлений, что связано, в том числе, и с ухудшением экономической ситуации в Китае. "Очень тяжелая ситуация в экономике, в финансовом секторе Китая, там падают темпы роста. Однако я думаю, что никаких катастроф ожидать не стоит, пока ими и не пахнет", — подчеркнул глава Сбербанка.
Согласно статистике, опубликованной накануне, рост ВВП Китая в апреле — июне текущего года составил 7,5% против 7,7% в первом квартале. Данные совпали с прогнозами аналитиков. Розничные продажи в стране в июне выросли на 13,3% по сравнению с маем. Аналитики прогнозировали рост на 12,9%. Однако, рост промышленного производства в стране в июне составил 8,9% против 9,2% в мае, в то время как аналитики ожидали роста на уровне 9,1%, пишет ИА "Росбалт".
Новости тематики
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- ФК "Открытие", Бинбанк и Росгосстрахбанк объединяются
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Своим деньгам не хозяин
- Ставки по кредитам снизятся
- 60 банков могут лишиться лицензий до конца года
- Кредиты по биометрическим данным будут выдавать уже в следующем году
- Verum заставит ваши деньги работать
Новости раздела
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
Вот пиз9Бол Кремлёвский:)И глазиком немаргнёт что врёт!!