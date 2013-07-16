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Герман Греф: Дефолта точно не стоит бояться

16 Июля 2013, 17:40 | В России

"Дефолта точно не стоит бояться, потому что я не представляю, как можно объявить дефолт. У России одна из самых лучших в мире среди всех стран макроэкономических ситуаций. Наш государственный долг ниже 10% от ВВП, в ряде европейских стран — свыше 100%. Поэтому нам объявить дефолт — это невероятная ситуация", — сказал Греф.

Разговоры и слухи о дефолте в России беспочвенны, так как в стране одна из лучших в мире макроэкономических ситуаций. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка России Герман Греф в ходе рабочей поездки в Хабаровск.

Вместе с тем, глава Сбербанка не исключает колебаний курса рубля, в связи с тем, что Центробанк проводит политику "плавающего курса". "Мы видим, что последние колебания курса доллара доходили до 33 рублей, однако не вызвали перетоков в валюту у населения. Это говорит о том, что у людей повысилось доверие и к правительству, и к политике Центробанка и к банковской системе", — сказал Греф.

Вместе с тем он отметил, что в экономике не исключено обострение кризисных явлений, что связано, в том числе, и с ухудшением экономической ситуации в Китае. "Очень тяжелая ситуация в экономике, в финансовом секторе Китая, там падают темпы роста. Однако я думаю, что никаких катастроф ожидать не стоит, пока ими и не пахнет", — подчеркнул глава Сбербанка.

Согласно статистике, опубликованной накануне, рост ВВП Китая в апреле — июне текущего года составил 7,5% против 7,7% в первом квартале. Данные совпали с прогнозами аналитиков. Розничные продажи в стране в июне выросли на 13,3% по сравнению с маем. Аналитики прогнозировали рост на 12,9%. Однако, рост промышленного производства в стране в июне составил 8,9% против 9,2% в мае, в то время как аналитики ожидали роста на уровне 9,1%, пишет ИА "Росбалт".
 

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: кризис  дефолт  Греф 



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Комментарии

  • ва18:31, 16.07.2013#

    Вот пиз9Бол Кремлёвский:)И глазиком немаргнёт что врёт!!

  • Псевдоним18:42, 16.07.2013#

    ну всё, пиндец. закупаем сахар, соль и спички.

  • Однако...18:52, 16.07.2013#

    Да перестаньте вы суетиться. Экономические кризисы были, есть и будут.

  • Татьяна 219:04, 16.07.2013#

    У нас уже был один, что клялся, божился, но дефолт произошёл.

  • 36200:56, 17.07.2013#

    Ленин в 1918-м году отомстил за брата, а Греф в 2013-м отомстит за Сталинград.

  • Псевдоним23:00, 22.07.2013#

    Аналитики - гоVнолитики. . . Если Греф говорит о том, что бояться нечего, лично я прикуплю мешок сахара, соли и керосина канистру

  • Псевдоним23:00, 22.07.2013#

    Сколько раз Ельцин ел свою шляпу?

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