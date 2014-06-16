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Номос-банк переименован в банк "Финансовая корпорация Открытие"
Полностью завершить процедуру ребрендинга "Открытие" планирует до конца 2014 года
Финансовая корпорация "Открытие" переименована в "Открытие холдинг", а Номос-банк - в банк "Финансовая корпорация Открытие".
Как говорится в сообщении банка, платежные реквизиты будут изменены в течение нескольких дней после внесения Банком России изменений в справочник БИК. В связи с изменением наименования банка клиентам не потребуется перезаключать действующие договора и соглашения.
Внедрение нового фирменного стиля будет осуществлено в два этапа. На первом, который завершится 1 июля, будут переоформлены сайты входящих в группу компаний, полиграфическая и сувенирная продукция.
На втором этапе произойдет обновление "тяжелых" носителей фирменного стиля - экстерьеров и интерьеров офисов, банкоматов и терминалов. Полностью завершить процедуру ребрендинга "Открытие" планирует в четвертом квартале 2014 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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