Номос-банк переименован в банк "Финансовая корпорация Открытие"

Полностью завершить процедуру ребрендинга "Открытие" планирует до конца 2014 года

Финансовая корпорация "Открытие" переименована в "Открытие холдинг", а Номос-банк - в банк "Финансовая корпорация Открытие".

Как говорится в сообщении банка, платежные реквизиты будут изменены в течение нескольких дней после внесения Банком России изменений в справочник БИК. В связи с изменением наименования банка клиентам не потребуется перезаключать действующие договора и соглашения.

Внедрение нового фирменного стиля будет осуществлено в два этапа. На первом, который завершится 1 июля, будут переоформлены сайты входящих в группу компаний, полиграфическая и сувенирная продукция.

На втором этапе произойдет обновление "тяжелых" носителей фирменного стиля - экстерьеров и интерьеров офисов, банкоматов и терминалов. Полностью завершить процедуру ребрендинга "Открытие" планирует в четвертом квартале 2014 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.