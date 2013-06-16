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Чтобы расплатиться по кредитам, россияне влезают в новые долги
16 Июня 2013, 18:05 | В России
Пытаясь расплатиться по старым кредитам, россияне влезают в новые долги. Статистика, составленная Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), показала, что каждый десятый заемщик успел оформить на себя пять и более кредитов. Причем с каждым годом число таких должников растет.
Сейчас доля россиян, оформивших на себя более пяти кредитов, достигла 9,6% от общего количества заемщиков, при том, что еще год назад этот показатель не превышал 6,3%.
Доля заемщиков с четырьмя и тремя займами возросла до 7,9% и 12,9% . А еще год назад эти показатели равнялись 6,9% и 12,1% соответственно.
Интересно, что количество заемщиков с одним и двумя кредитами, наоборот, сократилось на 6%.
Такая сложная кредитная история вовсе не означает, что россияне уверены в завтрашнем дне и в своей возможности погасить кредиты. Для многих новый займ становится два ли не единственной возможностью покрыть старые долги. При этом заемщики с несколькими ссудами чаще всего обращаются в разные банки, чтобы легче оформить сделку.
Кроме того эксперты отмечают тот факт, что многие клиенты начали заводить по несколько кредитных карт одновременно.
На фоне возросшего числа заемщиков многие банки начали использовать перекрестные продажи, когда клиенту, который выплачивает вовремя кредит, предлагают новые ссуды на более выгодных условиях.
В целом, по словам экспертов, положение граждан, обремененных значительной кредитной нагрузкой, постепенно ухудшается. Многие из них уже имеют избыточный долг перед банками.
О сложном положении заемщиков говорит и статистика. В первые 5 месяцев 2013 года количество кредитов с просрочкой свыше 90 дней увеличилось на 25,19%. При это ни по одному из этих займов не было совершено ни одного платежа. Этот показатель в три раза превышает данные последних двух лет.
Пока кредиторы не видят опасности в обманных кредитах. Их доля составляет около 0,7% от общего числа займов.
«Кредиты с признаками обманных действий заемщиков пока не являются системной угрозой банковской системе: их доля не превышает 0,7%, - прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако, настораживает динамика: если в 2012 году, в среднем, в месяц появлялось 11 тысяч новых подобных кредитов, то в 2013 году их количество растет на 30 тысяч ежемесячно».
Банки стали выдавать кредиты тем слоям населения, которые долгие годы считались неплатежеспособными. Кредиторы принимают от них фальшивые документы о доходах.
«В стремлении увеличить свои кредитные портфели банки начали выдавать кредиты людям, чьи возможности отдать долг весьма сомнительны. Это привело к ухудшению качества кредитных портфелей, что особенно заметно в сегментах кредитных карт и кредитов на покупку потребительских товаров», -заявил Александр Викулин.
Вырос в последнее время и средний размер потерь от одного такого кредита. На начало года он составлял 93 тысячи рублей, а теперь поднялся до 100 тысяч рублей. Согласно данным НБКИ, по состоянию на первый квартал 2013-го россияне взяли в долг у банков 8 триллионов рублей.
Эксперты единодушны во мнении, что это не должно привести к повышению процентов по ссудам. Серьезным препятствием для тех банкиров, которые могли бы вознамериться «задрать» планку ставки, станет усиливающаяся конкуренция в секторе кредитования. Ипотечное кредитование, несмотря на все риски этого сектора, является высокоприбыльным сегментом.
Чтобы бороться с недобросовестными заемщиками, глава НБКИ предложил привлечь к этой проблеме внимание государства.
«Мы неоднократно предлагали ПФР и ФНС открывать сведения о заемщиках всем без исключения банкам. Наши технологии позволяют обеспечить доступ к персональным данным только с согласия субъектов и без доступа третьих лиц, - отмечает Александр Викулин. - Помощь уважаемых государственных структур отечественной банковской системе фактически сведет на нет кредитное мошенничество, обеспечит банки дополнительными данными, необходимыми для управления рисками, что будет способствовать снижению ставок по кредитам».
Традиционно для измерения емкости рынка и его потенциала используется отношение объема кредитов к величине ВВП. В России в прошлом году эта цифра составила 12,4%. При том, что в большинстве стран мира показатель приближается к 50%, например в Центральной и Восточной Европы. В Литве, Польше, Латвии и Венгрии долговая нагрузка составляет 30–40% ВВП.
Александра Посыпкина, Gudok.ru.
Автор: Gudok.ru
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Комментарии
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Псевдоним19:18, 16.06.2013#
тут есть 2 проблемы :1. это когда сотрудники банка активно участвуют в выдачи сомнительных кредитов за определенный % от суммы кредита, причем участвую от кредитного специалиста до сотрудников экономической безопасности. 2. банки сами не обращают внимание на платежеспособность клиента рассчитывая на службы взыскания. Результат - в ближайшее время из-за не возвратов не минуемо вырастут ставки по всем позициям, что в свою очередь затронит все сектора экономики, не верите ? тогда подождите еще немного.
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Лохотрон. Потом что за долги будут в рабство продавать ?