Рубль опять начал бить доллар

Сегодня: Под знаком сокращения добычи. Улучшение перспектив для цен на нефть после заявлений Саудовской Аравии и России продолжают оказывать поддержку российским активам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В то же время стоит отметить, что спрос на рисковые активы может начать снижаться по мере того, как на рынках начинает усиливаться осторожность в преддверии встречи ОПЕК (25 мая) – заключение сделки потребует единогласного голосования, что по-прежнему выглядит неопределенно, учитывая возможное несогласие ряда стран, включая Иран. Пересмотр индекса MSCI может вызвать определенную реакцию: Включение в индекс акций НЛМК было полностью ожидаемым, и главным неприятным сюрпризом стало сокращение веса TRNFP, которое должно привести к оттоку пассивных фондов в объеме $100 млн. Также итоги пересмотра негативны для CHMF и позитивны для TATN.

Рост в США, смешанная динамика в Азии. Американский рынок акций завершил вчерашний день на положительной территории (DJIA +0.41%, S&P 500 +0.48%, NASDAQ +0.46%). Азиатские индексы сегодня утром демонстрируют разнонаправленное движение котировок (Hang Seng -0.25%, Shanghai -0.34%, Nikkei +0.21%). Фьючерсы на S&P 500 растут (-0.14%); Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.93 за барр. – выше открытия.

Вчера: Саудовская Аравия и Россия договорились продлить соглашение о сокращении добычи. Цены на нефть и рынки позитивно отреагировали на объявление министрами энергетики Саудовской Аравии и Россией решения продлить действие соглашения добычи до марта 2018 г., несмотря на то, что окончательное решение должно быть принято при участии ОПЕК 25 мая.

По итогам дня: Цены на нефть выросли (+1.75% до $51.8 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 56.37, РТС (+1.84%), ММВБ-50 (+0.43%).