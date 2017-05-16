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Альфа-Банк и Промсвязьбанк объединили банкоматы

16 Мая 2017, 12:30 | В России

Промсвязьбанк и Альфа-Банк объединили банкоматные сети на прием наличных, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

У клиентов – физических и юридических лиц – Промсвязьбанка появилась возможность вносить наличные денежные средства в банкоматах Альфа-Банка и наоборот. Комиссия за услугу для розничных клиентов составит 0,8%, а юридическим лицам сегмента «малый и средний бизнес» (МСБ) будет доступно внесение средств без комиссии.

Ранее российские банки объявляли об объединении банкоматной в сети, имея в виду получения без комиссии средств клиентов с банковских карт сторонних банков. Функция приема наличных или «cash-in» стала новой опцией в банковской сфере. В частности, такой прерогативой могут воспользоваться клиенты Альфа-Банка в более чем в 10 тыс. банкоматах во всех регионах присутствия банков-партнеров. Клиенты Промсвязьбанка - в 2 226 банкоматах во всех регионах присутствия обеих кредитных организаций. Благодаря такому сотрудничеству банкоматная сеть cash-in Промсвязьбанка увеличилась в 13 раз. Общая партнерская сеть Промсвязьбанка по внесению и снятию наличных теперь включает в себя более 9 400 устройств и охватывает более 2 000 городов по всей России. Среди действующих партнеров банкоматной сети Промсвязьбанка – банк «Возрождение», Альфа-Банк, БИНБАНК, Россельхозбанк и банк АВБ.

В свою очередь общая партнерская сеть банкоматов Альфа-Банка в настоящее время включает в себя около 23 тыс. устройств более чем в 2,8 тыс. населенных пунктах по всей России. Среди действующих партнеров банкоматной сети – БИНБАНК, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Уральский банк реконструкции и развития.

За сутки клиенты – физические лица – Промсвязьбанка смогут провести до восьми транзакций на сумму не более 300 000 рублей, а в месяц – 720 000 рублей. Единоразовое внесение наличных в банкоматах Промсвязьбанка доступно для розничных клиентов на сумму 90 000 рублей. Для юридических лиц сегмента МСБ действует суточный лимит на пополнение в размере 500 000 рублей.

Автор: Яна Мальцева
Теги: Промсвязьбанк  Альфа-банк  банкоматы 



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