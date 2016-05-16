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Рынку ДМС предрекли затяжную стагнацию
Подведены итоги работы страхового рынка в 2015 году и спрогнозировало его состояние по итогам нынешнего года. В сегменте добровольного медицинского страхования эксперты предвидят затяжную стагнацию - из-за заметного сокращения доходов от корпоративных договоров, количество которых в 2015 году упало на 34,7% по сравнению с 2014 годом. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
Как отмечается в отчете ведомства, в 2016 году рост страховых премий в сегменте ДМС сократится до минимального, а уровень выплат продолжит расти, достигнув 78-79%, соответственно рентабельность бизнеса сохранит минимальные значения.
Страховые компании - операторы ДМС - в 2015 году собрали 128,957 млрд рублей премий, что на 3,6% больше, чем в 2014 году. В 2014 году динамика роста рынка была в два раза выше - 7,9%.
«Рынок добровольного медицинского страхования вошел в затяжную стагнацию. Основная часть продаж в ДМС приходится на корпоративный сектор, в котором происходит если не сокращение персонала, то сокращение издержек, под которое неизбежно попадают и программы ДМС», - говорится в отчете НАФИ.
В таких условиях страховые компании предлагают варианты оптимизации программ и альтернативные методы оплаты, например, страхование с соплатежом, когда застрахованный оплачивает часть стоимости полиса из собственных средств.
Сократились продажи и в смежном секторе - страхование от несчастных случаев и заболеваний. Это связано с замедлением роста объемов потребительского кредитования, отмечают в НАФИ, и в 2016 году эта тенденция сохранится. «Восстановление данного сектора в прежних масштабах возможно только после оживления ситуации в банковском секторе. Альтернативным путем развития сектора страхования от несчастных случаев является предложение рынку принципиально новых продуктов добровольного страхования, массовых и дешевых, которые пользовались бы самостоятельным спросом, независимо от посредников», - полагают эксперты.
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