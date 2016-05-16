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В России увеличат НДФЛ и НДС

16 Мая 2016, 15:13 | В России

В России планируется повышение подоходного налога и НДС после 2018 года. Власти страны рассматривают несколько вариантов. Один из них - введение прогрессивного налога, который подразумевает повышение с 13% для состоятельных граждан РФ. По словам другого источника, уровень налога останется одинаковым, но вырастет до 20%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Оба представителя власти сообщили о том, что возможным вариантом является повышение НДС, но любые изменения налоговой системы, вероятно, будут отложены до момента после проведения президентских выборов в 2018 году», - цитирует газета Wall Street Journal слова российского чиновника, чье имя издание не называет.

Также сообщается, что уже через несколько лет нефтяных резервов страны не хватит для заполнения  промежутка между государственным доходом и расходами.

«Сейчас идут обсуждения того, как бы (изменения) не показались чрезмерными и не очень сильно ударили по людям», - приводит газета слова источника

В апреле этого года российский премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что власти РФ не собираются повышать налоги до 2018 года. Это будет сделано для того, чтобы избежать возврата к «серым» зарплатным схемам, а также не столкнуться вновь с увеличением оттока денежных средств за рубеж.

Министр финансов России Антон СИЛУАНОВ сообщал, что повышение налогов и увеличение дефицита бюджета страны в текущей ситуации невозможно, поэтому следует повышать эффективность расходов.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев также является противником повышения налоговой нагрузки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: НДС  налог  минфин  премьер-министр  Путин  выборы  НДФЛ  силуанов  правительство  медведев  президент 



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Комментарии

  • Псевдоним15:51, 16.05.2016#

    Допустили мартышек до власти, щас все разнесут

  • PuPu16:00, 16.05.2016#

    Забавно в рашке получается. Воры миллиардами воруют, выводят бабло в офшоры, а потом орут бюджет трещит. Народ дай ещё бабла украсть, на очередную веолончель не хватает.

  • спам16:22, 16.05.2016#

    Россия одним словом, один работает за семерых чиновников!

  • Nim16:26, 16.05.2016#

    Давайте уж проще: всю зарплату отдавать государству, ввести продуктовые карточки, кто не согласен - в трудовые лагеря строить новые космодромы и прочие атрибуты "светлого будущего".

  • Псевдоним23:21, 16.05.2016#

    еще пишите, с дейты сбежали что-ли. НДС в РФ 18%

  • Vader01:54, 17.05.2016#

    Новость-то в чём? Словестный онанизм о том, что м. б. будет через 2-3 года, а может и нет.

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