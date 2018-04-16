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Рубль в ожидание новых санкций США

16 Апреля 2018, 18:33 | В России

Однако опасения прямого военного конфликта между США и Россией снижаются, что позволяет рынкам вздохнуть с облегчением

Прогноз на неделю: В фокусе – Кремль, США. Опасения прямого военного конфликта между США и Россией снижаются, что позволяет рынкам вздохнуть с облегчением. Тем не менее инвесторы будут ждать ответных мер России на ракетный удар западной коалиции по Сирии, а также на уже введенные и ожидаемые санкции США, которые могут быть объявлены сегодня, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Прогресс, или его отсутствие, в торговых войнах между США и Китаем также будет оказывать влияние на ход торгов, что повысит волатильность. Как и на прошлой неделе, геополитическая напряженность будет нивелировать позитив роста цен на нефть выше $71 за барр.

Пламя войны не разгорелось... Западная коалиция нанесла ракетный удар по Сирии, однако предприняла крайние меры осторожности, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией. Цели ударов были ограничены тремя предполагаемыми объектами по производству химического оружия, вдали от российских авиабаз, что указывает на желание Запада бороться с химическим оружием, а не пытаться сменить режим. Россия при этом не принимала никаких защитных мер против коалиции, что также сигнализирует об отсутствии интереса в эскалации. При этом посол в ООН заявил, что США готовы нанести новый удар в случае новой химатаки Сирии. Президент Владимир Путин заявил, что новые удары по Сирии создадут хаос в международных отношениях.

Снижение в США и Азии. США (S&P 500 -0.29%, DJIA -0.50%, NASDAQ -0.47%), Азия (Hang Seng -1.60%, Shanghai -1.31%, Nikkei без динамики). Фьючерсы на S&P 500 (-0.16%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $71.85 за барр. – ниже открытия.

Обзор прошедшей недели: Волатильность из-за Сирии и Китая. Нефть марки Brent пробила $72 за барр., однако причины такой динамики не радуют. Рост нефтяных котировок был связан по большей части с развитием ситуации на геополитической арене, в свете чего инвесторы как минимум временно проигнорировали указания на обратную динамику (неожиданный рост запасов нефти в США, рост числа буровых установок). «Ложка дегтя» оказалась большой: новые санкции в отношении России и ожидания ответной реакции Кремля, угроза непосредственного военного конфликта между США и Россией в Сирии и вернувшиеся опасения начала торговой войны между США и Китаем.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+8.5% до $72.6 за барр.), рубль ослаб к доллару до 63.49, РТС (-10.7%), индекс МосБиржи (-4.6%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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