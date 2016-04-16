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Замороженные пенсионные накопления россиян направят на спасение госбанка-банкрота
Президент Владимир Путин одобрил план поддержки ВЭБа из средств президентского резерва, сформированного за счет заморозки пенсионных накоплений граждан. По словам главы Минфина, Путин уже поручил выделить 150 млрд руб., сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет РБК, министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что 150 миллиардов рублей на поддержку Внешэкономбанка будут выделены из так называемого президентского резерва, который был сформирован за счет заморозки пенсионных накоплений граждан, сообщает РИА Новости.
По его словам, президент Владимир Путин уже дал соответствующее поручение.
«Президент дал поручение про 150 миллиардов рублей на ВЭБ», — сказал журналистам министр, отвечая на вопрос о планах правительства в отношении этого резерва.
Ранее о возможности реализации такого сценария со ссылкой на источники писали «Ведомости». Собеседники издания рассказывали тогда, что президент Владимир Путин разрешил использовать на поддержку ВЭБа часть замороженных накопительных взносов пенсионеров, находящихся в президентском резерве в бюджете России на 2016 год.
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Комментарии
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12345Р В РІР‚в„ўР вЂ™Р’В 19:52, 16.04.2016#
Как вы любите РБК однако! А он раскачивает лодку. Чуть-чуть правды не договорить, чуть-чуть оттенка придать - и вот вам новость, подрывающая доверие народа к Президенту страны в самое трудное время. Вы уверены, что не придётся пожалеть о таком выборе?
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Видимо родня какая то банком руководит. . . , а так с какого хрена деньги туда вваливать. ?. . или опять замут с офшаравми. . . .