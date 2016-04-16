www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Замороженные пенсионные накопления россиян направят на спасение госбанка-банкрота

16 Апреля 2016, 18:23 | В России

Президент Владимир Путин одобрил план поддержки ВЭБа из средств президентского резерва, сформированного за счет заморозки пенсионных накоплений граждан. По словам главы Минфина, Путин уже поручил выделить 150 млрд руб., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишет РБК, министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что 150 миллиардов рублей на поддержку Внешэкономбанка будут выделены из так называемого президентского резерва, который был сформирован за счет заморозки пенсионных накоплений граждан, сообщает РИА Новости.

По его словам, президент Владимир Путин уже дал соответствующее поручение.

«Президент дал поручение про 150 миллиардов рублей на ВЭБ», — сказал журналистам министр, отвечая на вопрос о планах правительства в отношении этого резерва.

Ранее о возможности реализации такого сценария со ссылкой на источники писали «Ведомости». Собеседники издания рассказывали тогда, что президент Владимир Путин разрешил использовать на поддержку ВЭБа часть замороженных накопительных взносов пенсионеров, находящихся в президентском резерве в бюджете России на 2016 год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Путин  кризис  минфин  Внешэкономбанк  ВЭБ  президент  банкротство  силуанов  банки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • ССС18:59, 16.04.2016#

    Видимо родня какая то банком руководит. . . , а так с какого хрена деньги туда вваливать. ?. . или опять замут с офшаравми. . . .

  • 12345Р В РІР‚в„ўР вЂ™Р’В 19:52, 16.04.2016#

    Как вы любите РБК однако! А он раскачивает лодку. Чуть-чуть правды не договорить, чуть-чуть оттенка придать - и вот вам новость, подрывающая доверие народа к Президенту страны в самое трудное время. Вы уверены, что не придётся пожалеть о таком выборе?

  • Псевдоним08:37, 18.04.2016#

    он сам к себе доверие подрывает, а вообще придурков нужно учить, чем он и занимается!прочитал "золотой ключик"про буратино, и открыл поляну для дураков-положи рупь, получишь дулю под нос!а ведь придурков пруд пруди, он не ошибся.

  • vasya10:19, 18.04.2016#

    Непонятно, как можно "замороженные" направить? Замороженные, значит замороженные. А если "направить", значит изъятые. Или точнее украденные у граждан.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru