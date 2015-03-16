www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Негосударственные пенсионные фонды обманом уводят деньги граждан из ПФР

16 Марта 2015, 16:19 | В России

В 2014 году в единую телефонную службу Пенсионного фонда России обратилось почти 15 тыс. россиян с жалобами на неправомерный перевод их пенсионных накоплений негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Как рассказали изданию в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), граждане жалуются, что при получении услуг в банках им в общей пачке бумаг на подпись подсовывают договор на перевод накопительной части пенсии в подконтрольный банку НПФ. Клиенты госбанка узнавали об этом лишь спустя время, например, из SMS-сообщений от фондов: «Спасибо, что выбрали НПФ <название>!».

По словам представителей ПФР, жалобы поступают в отношении таких ведущих фондов, как «Росгосстрах», «Русский стандарт», «Ренессанс Жизнь и пенсии», «Первый русский», «КитФинанс», «Лукойл-Гарант», «Согласие», «Промагрофонд» и некоторых других. О масштабах потока жалоб можно судить и по странице ПФР в социальной сети «Вконтакте», в ней есть тема на 1500 сообщений от недовольных клиентов («Обман при переходе в негосударственный пенсионный фонд», vk.com/topic-37475973_26804378).

Подавляющее большинство граждан, обратившихся в ПФР с жалобой на неправомерный перевод его накоплений, требовало вернуть средства обратно, в ПФР, то есть под управление Внешэкономбанка (тех, кто иначе не распорядился своими накоплениями, называют «молчунами», это основная часть владельцев пенсионных накоплений).

В своих обращениях в ПФР граждане также указывают на давление при приеме на работу: при трудоустройстве соискателям предлагают перевести пенсионные накопления в аффилированный НПФ либо подсовывают соответствующий договор в числе других документов — а потом порой и на работу не берут. Еще одна схема — нередко агенты НПФ вводят их в заблуждение, например, приходя домой и представляясь «сотрудниками пенсионного фонда», не уточняя, какого именно. Нередко россияне воспринимают их как представителей ПФР и подписывают предлагаемые документы, пишут «Известия».

Справка

Под управлением государственной управляющей компании Внешэкономбанк находится 1,9 трлн рублей, в НПФах аккумулировано 1,1 трлн рублей (по данным на сайте ЦБ по итогам 9 месяцев 2014 года). Из них в НПФ Сбербанка 74,4 млрд рублей, «Росгосстрах» — 68,9 млрд, «Русский стандарт» — 3,2 млрд, «Ренессанс Жизнь и пенсии» — 33,6 млрд, «Первый русский» — 6 млрд, «КитФинанс» — 65,2 млрд, «Лукойл-Гарант» — 145,6 млрд, «Согласие» — 5 млрд, «Промагрофонд» — 56 млрд рублей.

Кстати, с волной жалоб от россиян на неправомерный перевод их пенсионных накоплений ПФР сталкивается не впервые. В 2009 году в ПФР в массовом порядке стали поступать обращения граждан, касающиеся перевода пенсионных средств в тот или иной НПФ без их согласия. Тогда, как выяснили правоохранительные органы, большинство таких случаев были связаны с незаконным использованием персональных данных граждан, то есть с фальсификацией договоров (marker.ru/news/496357). Это стало возможно в связи с тем, что на тот момент подать заявление о переводе накоплений можно было и через ПФР, и через НПФ, и через его агентов. Недобросовестные агенты, заполучив данные гражданина, могли без его ведома внести их в договор и направить в ПФР.

Чтобы оградить россиян от подобных случаев, с 1 января 2014 года процедура перевода пенсионных накоплений изменилась. Теперь сначала гражданину необходимо заключить договор с избранным НПФ, а затем с этим документом прийти в любое управление ПФР и лично подтвердить свой выбор, написав соответствующее заявление. В результате к настоящему моменту НПФы стали более настырными и существенное число злоупотреблений допускаются уже их сотрудниками и партнерами. Если в 2011 году Генпрокуратура, говоря о «массовом характере» случаев неправомерного перевода, указывала, что за 2,5 года (с 2009-го до середины 2011-го) в ПФР поступило свыше 11,7 тыс. жалоб граждан на данную проблему, то сейчас только за один прошлый, 2014-й год число таких обращений достигло почти 15 тыс.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: пенсионный фонд  ПФР 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • vasya16:46, 21.03.2015#

    Максимально намутили с пенсионными деньгами, чтобы в мутной воде рыбку половить. А вопрос совсем простой : в ГОСУДАРСТВЕННОМ банке открывать каждому работнику личный счет и туда ложить отчисленные для пенсии деньги. Соответственно, под пенсионные проценты и с коррекцией вкладов при инфляции за счет государства. С правом снимать деньги только по достижению пенс. возраста и только определенный процент от вклада. И чтобы каждый в любой момент мог получить выписку со счета и узнать, сколько у него пенсионных денег. Проще некуда, и никакой кормушки для жулья. А что ьы имеем сейчас: пенсионный фонд присваивает 60% поступающих денег, и только 40% попадает на счёт гражданина. Да и те он скорее всего не увидит. Придет время получать пенсию, окажется, что денег нет и никто за это не отвечает.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru