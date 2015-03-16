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Негосударственные пенсионные фонды обманом уводят деньги граждан из ПФР
В 2014 году в единую телефонную службу Пенсионного фонда России обратилось почти 15 тыс. россиян с жалобами на неправомерный перевод их пенсионных накоплений негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Как рассказали изданию в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), граждане жалуются, что при получении услуг в банках им в общей пачке бумаг на подпись подсовывают договор на перевод накопительной части пенсии в подконтрольный банку НПФ. Клиенты госбанка узнавали об этом лишь спустя время, например, из SMS-сообщений от фондов: «Спасибо, что выбрали НПФ <название>!».
По словам представителей ПФР, жалобы поступают в отношении таких ведущих фондов, как «Росгосстрах», «Русский стандарт», «Ренессанс Жизнь и пенсии», «Первый русский», «КитФинанс», «Лукойл-Гарант», «Согласие», «Промагрофонд» и некоторых других. О масштабах потока жалоб можно судить и по странице ПФР в социальной сети «Вконтакте», в ней есть тема на 1500 сообщений от недовольных клиентов («Обман при переходе в негосударственный пенсионный фонд», vk.com/topic-37475973_26804378).
Подавляющее большинство граждан, обратившихся в ПФР с жалобой на неправомерный перевод его накоплений, требовало вернуть средства обратно, в ПФР, то есть под управление Внешэкономбанка (тех, кто иначе не распорядился своими накоплениями, называют «молчунами», это основная часть владельцев пенсионных накоплений).
В своих обращениях в ПФР граждане также указывают на давление при приеме на работу: при трудоустройстве соискателям предлагают перевести пенсионные накопления в аффилированный НПФ либо подсовывают соответствующий договор в числе других документов — а потом порой и на работу не берут. Еще одна схема — нередко агенты НПФ вводят их в заблуждение, например, приходя домой и представляясь «сотрудниками пенсионного фонда», не уточняя, какого именно. Нередко россияне воспринимают их как представителей ПФР и подписывают предлагаемые документы, пишут «Известия».
Справка
Под управлением государственной управляющей компании Внешэкономбанк находится 1,9 трлн рублей, в НПФах аккумулировано 1,1 трлн рублей (по данным на сайте ЦБ по итогам 9 месяцев 2014 года). Из них в НПФ Сбербанка 74,4 млрд рублей, «Росгосстрах» — 68,9 млрд, «Русский стандарт» — 3,2 млрд, «Ренессанс Жизнь и пенсии» — 33,6 млрд, «Первый русский» — 6 млрд, «КитФинанс» — 65,2 млрд, «Лукойл-Гарант» — 145,6 млрд, «Согласие» — 5 млрд, «Промагрофонд» — 56 млрд рублей.
Кстати, с волной жалоб от россиян на неправомерный перевод их пенсионных накоплений ПФР сталкивается не впервые. В 2009 году в ПФР в массовом порядке стали поступать обращения граждан, касающиеся перевода пенсионных средств в тот или иной НПФ без их согласия. Тогда, как выяснили правоохранительные органы, большинство таких случаев были связаны с незаконным использованием персональных данных граждан, то есть с фальсификацией договоров (marker.ru/news/496357). Это стало возможно в связи с тем, что на тот момент подать заявление о переводе накоплений можно было и через ПФР, и через НПФ, и через его агентов. Недобросовестные агенты, заполучив данные гражданина, могли без его ведома внести их в договор и направить в ПФР.
Чтобы оградить россиян от подобных случаев, с 1 января 2014 года процедура перевода пенсионных накоплений изменилась. Теперь сначала гражданину необходимо заключить договор с избранным НПФ, а затем с этим документом прийти в любое управление ПФР и лично подтвердить свой выбор, написав соответствующее заявление. В результате к настоящему моменту НПФы стали более настырными и существенное число злоупотреблений допускаются уже их сотрудниками и партнерами. Если в 2011 году Генпрокуратура, говоря о «массовом характере» случаев неправомерного перевода, указывала, что за 2,5 года (с 2009-го до середины 2011-го) в ПФР поступило свыше 11,7 тыс. жалоб граждан на данную проблему, то сейчас только за один прошлый, 2014-й год число таких обращений достигло почти 15 тыс.
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Максимально намутили с пенсионными деньгами, чтобы в мутной воде рыбку половить. А вопрос совсем простой : в ГОСУДАРСТВЕННОМ банке открывать каждому работнику личный счет и туда ложить отчисленные для пенсии деньги. Соответственно, под пенсионные проценты и с коррекцией вкладов при инфляции за счет государства. С правом снимать деньги только по достижению пенс. возраста и только определенный процент от вклада. И чтобы каждый в любой момент мог получить выписку со счета и узнать, сколько у него пенсионных денег. Проще некуда, и никакой кормушки для жулья. А что ьы имеем сейчас: пенсионный фонд присваивает 60% поступающих денег, и только 40% попадает на счёт гражданина. Да и те он скорее всего не увидит. Придет время получать пенсию, окажется, что денег нет и никто за это не отвечает.