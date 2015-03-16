В России число заявок на кредиты от физических лиц упало на 51%

В феврале 2015 года количество заявок на банковские кредиты от физлиц снизилось на 51% по сравнению с показателем за февраль 2014 года. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Интерфакс".

Снижение спроса зафиксировано по всем видам кредитных продуктов. Наибольший спад пришелся на ипотеку (снижение на 72%), на кредиты наличными (снижение на 55%) и на кредитные карты (снижение на 42%).

По данным ОКБ, в феврале продолжила расти доля просроченных кредитов - она увеличилась с 16,58% до 17,07%, информирует «Интерфакс».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.