В России утвердили льготную ипотеку под 13% годовых

Ипотечные кредиты для приобретения жилых помещений на первичном рынке, выданные в период с 1 марта 2015 г. до 1 марта 2016 г., будут предоставляться гражданам по ставке 13% годовых. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«В связи с ухудшением макроэкономической ситуации сократилась доступность ипотечного кредитования для населения. Многие участники рынка приостановили прием заявок на ипотечные кредиты и перенесли сроки подписания кредитных договоров», – говорится в справке к постановлению. Некоторые участники приостановили выдачу кредитов или установили ставки в 20% годовых и более, отмечается в документе.

«В результате реализации этого мероприятия жилищные (ипотечные) кредиты (займы) для приобретения жилых помещений на первичном рынке, выданные в период с 1 марта 2015 г. до 1 марта 2016 г., будут предоставляться гражданам по ставке 13% годовых. Через стимулирование спроса на жилье будет оказана поддержка строительной отрасли», – говорится в справке.

Также подчеркивается, что данное мероприятие направлено прежде всего на поддержку реализации программы «Жилье для российской семьи». Так что шанс получить ипотеку по льготной ставке дадут прежде всего приморцам вступившим или собирающимся вступить в программу "Жилье для российской семьи".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.