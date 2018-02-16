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VerumHYPERLINK заставит ваши деньги работать
Компания предоставляет своим клиентам возможность работать сразу в трех направлениях
Компания VerumHYPERLINK VerumFx предоставляет своим клиентам возможность работать сразу в трех направлениях — классическая торговля на Форекс, торговля бинарными опционами и работа по партнерской программе. VerumFx начала свою деятельность в 2015 году. Клиентам данного брокера обеспечивается вывод всех клиентских сделок на межбанк. Такой подход объясняется тем, что брокер таким образом снимает с себя возможные риски и обеспечивает максимальную прозрачность своих финансовых операций. В сети можно найти довольно много информации о VerumFx, отзывы о котором, к примеру, можно прочесть на таком ресурсе как Plusiminus.
В данной статье будет рассмотрен бинарный брокер Verum Option, который был создан в качестве отдельной компании исключительно для работы с бинарными опционами. У данной компании имеются сертификаты таких известных регуляторов как ЦРОФР и ЦРФИН. Наличие этих документов свидетельствует о том, что деятельность Verum Option контролируется законодательством.
Своим клиентам компания Verum Option предлагает более 200 рыночных активов, 7 типов бинарных опционов со сроками экспирации от 1 минуты до 1 года. Согласно торговым условиям брокера, обещанная доходность составляет от 1550% (опцион типа One-touch — 600%). Минимальный депозит составляет $5, а минимальная ставка для начала работы — $1. Для новичков также доступна возможность открыть демо-счет.
Как начать работу с Verum Option?
Открытие торгового счета у брокерской компании не представляет какой-либо сложности и занимает от силы несколько минут. Можно также зарегистрироваться по упрощенной процедуре через аккаунты социальных сетей. После регистрации нужно пополнить свой торговый депозит и затем можно приступать к торговле. Характерной особенностью Verum Option является то, что здесь нет разделения клиентов на VIP и обычных. Нет также и каких либо бонусов, и трейдеры с 5 долларами и 10 тысячами долларов имеют доступ к аналогичному набору финансовых инструментов и находятся в равных условиях. Как известно, репутация компании является одним из важнейших факторов, по которому ориентируются клиенты. Благодаря возможности оставлять независимые отзывы на сайте PHYPERLINK https://plusiminus.com/ трейдеры всегда могут прочесть мнение других о работе брокера Verum Option. Также на этом сайте доступны отзывы не только о бинарных брокерах, но и о деятельности банков, форекс брокеров, платежных систем, криптобирж и многих других финансовых структур.
В качестве торговой платформы Verum Option предлагает SpotOption 2.0, которая достаточно популярна среди брокеров и трейдеров, занимающихся торговлей бинарными опционами. Характерными особенностями данной платформы является наличие большого количества торговых инструментов с различными сроками экспирации, удобный дизайн и высокая скорость исполнения торговых ордеров.
Какие торговые активы предлагает Verum Option?
Таких активов очень много, и можно выделить их в отдельные группы: акции компаний из различных стран мира, популярные валютные пары, индексы основных фондовых площадок мира, наиболее востребованные товары на сырьевом рынке.
Какие бинарные опционы предоставляет Verum Option для работы?
• Классические опционы. Прибыльность их составляет около 95%, срок экспирации — до 12 часов.
• Пары. Необходимо дать прогноз по движению котировок определенного актива, который состоит из нескольких пар.
• 60 секунд. Обычные опционы с сокращенным сроком экспирации.
• Одно касание. Имеется заданный страйк-уровень, которого нужно "коснуться" котировками за время действия сделки.
• Лестница. На выбор предлагается 3 страйка, из которых можно выбрать подходящий для текущих рыночных условий.
• Японская лестница. Аналог предыдущего, но при этом можно самостоятельно рассчитать прибыльность сделки.
• Долгосрочный. Срок экспирации такого опциона может быть до 1 года.
Брокерская компания Verum предлагает также функцию автоматического копирования торговых сделок наиболее успешных трейдеров. Их можно выбрать из специального рейтинга и перенести все их действия на свой торговый счет. Есть на сайте Verum Option и подборка обучающих материалов, благодаря которым можно получить начальные знания о рынке бинарных опционов. Служба поддержки работает круглосуточно 5 дней в неделю. С ней можно связаться в случае возникновения каких-либо трудностей в процессе работы.
Партнерских программ у брокера Verum Option две:
• Revenue Share предусматривает получение прибыли от привлеченных клиентов - чем больше привлеченных, тем больше дополнительная прибыль.
• Трехуровневая партнерская программа - с ее помощью можно создать целую партнерскую сеть, которая обеспечит доход без значительных усилий. Для привлечения клиентов предоставляются необходимые рекламные материалы (баннеры, ссылки).
Политика Verum Option такова, что брокер одинаково лоялен к новичкам и профессионалам. Серьезный подход к делу и наличие обширного инструментария позволяют клиентам Verum Option получать доход без каких-либо технических проблем.
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