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VerumHYPERLINK заставит ваши деньги работать

16 Февраля 2018, 10:22 | В России

Компания предоставляет своим клиентам возможность работать сразу в трех направлениях

Компания VerumHYPERLINK VerumFx предоставляет своим клиентам возможность работать сразу в трех направлениях — классическая торговля на Форекс, торговля бинарными опционами и работа по партнерской программе. VerumFx начала свою деятельность в 2015 году. Клиентам данного брокера обеспечивается вывод всех клиентских сделок на межбанк. Такой подход объясняется тем, что брокер таким образом снимает с себя возможные риски и обеспечивает максимальную прозрачность своих финансовых операций. В сети можно найти довольно много информации о VerumFxотзывы о котором, к примеру, можно прочесть на таком ресурсе как Plusiminus.

В данной статье будет рассмотрен бинарный брокер Verum Option, который был создан в качестве отдельной компании исключительно для работы с бинарными опционами. У данной компании имеются сертификаты таких известных регуляторов как ЦРОФР и ЦРФИН. Наличие этих документов свидетельствует о том, что деятельность Verum Option контролируется законодательством.

Своим клиентам компания Verum Option предлагает более 200 рыночных активов, 7 типов бинарных опционов со сроками экспирации от 1 минуты до 1 года. Согласно торговым условиям брокера, обещанная доходность составляет от 1550% (опцион типа One-touch — 600%). Минимальный депозит составляет $5, а минимальная ставка для начала работы — $1. Для новичков также доступна возможность открыть демо-счет.

Как начать работу с Verum Option?

Открытие торгового счета у брокерской компании не представляет какой-либо сложности и занимает от силы несколько минут. Можно также зарегистрироваться по упрощенной процедуре через аккаунты социальных сетей. После регистрации нужно пополнить свой торговый депозит и затем можно приступать к торговле. Характерной особенностью Verum Option является то, что здесь нет разделения клиентов на VIP и обычных. Нет также и каких либо бонусов, и трейдеры с 5 долларами и 10 тысячами долларов имеют доступ к аналогичному набору финансовых инструментов и находятся в равных условиях. Как известно, репутация компании является одним из важнейших факторов, по которому ориентируются клиенты. Благодаря возможности оставлять независимые отзывы на сайте PHYPERLINK https://plusiminus.com/ трейдеры всегда могут прочесть мнение других о работе брокера Verum Option. Также на этом сайте доступны отзывы не только о бинарных брокерах, но и о деятельности банков, форекс брокеров, платежных систем, криптобирж и многих других финансовых структур.

В качестве торговой платформы Verum Option предлагает SpotOption 2.0, которая достаточно популярна среди брокеров и трейдеров, занимающихся торговлей бинарными опционами. Характерными особенностями данной платформы является наличие большого количества торговых инструментов с различными сроками экспирации, удобный дизайн и высокая скорость исполнения торговых ордеров.

Какие торговые активы предлагает Verum Option?

Таких активов очень много, и можно выделить их в отдельные группы: акции компаний из различных стран мира, популярные валютные пары, индексы основных фондовых площадок мира, наиболее востребованные товары на сырьевом рынке.

Какие бинарные опционы предоставляет Verum Option для работы?

• Классические опционы. Прибыльность их составляет около 95%, срок экспирации — до 12 часов.

• Пары. Необходимо дать прогноз по движению котировок определенного актива, который состоит из нескольких пар.

• 60 секунд. Обычные опционы с сокращенным сроком экспирации.

• Одно касание. Имеется заданный страйк-уровень, которого нужно "коснуться" котировками за время действия сделки.

• Лестница. На выбор предлагается 3 страйка, из которых можно выбрать подходящий для текущих рыночных условий.

• Японская лестница. Аналог предыдущего, но при этом можно самостоятельно рассчитать прибыльность сделки.

• Долгосрочный. Срок экспирации такого опциона может быть до 1 года.

Брокерская компания Verum предлагает также функцию автоматического копирования торговых сделок наиболее успешных трейдеров. Их можно выбрать из специального рейтинга и перенести все их действия на свой торговый счет. Есть на сайте Verum Option и подборка обучающих материалов, благодаря которым можно получить начальные знания о рынке бинарных опционов. Служба поддержки работает круглосуточно 5 дней в неделю. С ней можно связаться в случае возникновения каких-либо трудностей в процессе работы.

Партнерских программ у брокера Verum Option две:

• Revenue Share предусматривает получение прибыли от привлеченных клиентов - чем больше привлеченных, тем больше дополнительная прибыль.

• Трехуровневая партнерская программа - с ее помощью можно создать целую партнерскую сеть, которая обеспечит доход без значительных усилий. Для привлечения клиентов предоставляются необходимые рекламные материалы (баннеры, ссылки).

Политика Verum Option такова, что брокер одинаково лоялен к новичкам и профессионалам. Серьезный подход к делу и наличие обширного инструментария позволяют клиентам Verum Option получать доход без каких-либо технических проблем.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: баррель  доллар  форекс  прогноз  рубль  статистика  трамп  нефть  евро  Центробанк  акции  brent  экономика  динамика  фьючерс  валюта 



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