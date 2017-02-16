Курс рубля внезапно устремился вниз

Несмотря на умеренное укрепление в начале дня, нацвалюта резко развернулась на новостях о том, что президент Владимир Путин затронет тему укрепления рубля на встрече с главой Минэкономразвития, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Российская национальная валюта начала утро 15 февраля с умеренного укрепления, но в середине дня произошел разворот. Одним из факторов стали новости о том, что Владимир Путин затронет тему укрепления рубля на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным.

Что же произошло? Business FM обсудила это с руководителем операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергеем Романчуком.

Сергей Романчук: Определенная реакция рынка на сообщения о том, что в ходе сегодняшней встречи Путин обсудит, в том числе, и курс рубля с министром экономического развития Орешкиным. Она была довольно заметна. Скажем, на этой новости около 50 копеек рубль потерял, но при этом, надо сказать, что основной разворот случился раньше, чем вышла эта новость и, на мой взгляд, носит больше технический характер, связанный с тем, что уж очень активно рубль укреплялся до этого.

- То есть рынок не знал, это никакая не ошибка? Действительно разворот случился до появления этой новости? Никаких инсайдов не было?

Сергей Романчук: Мне трудно сказать,был у кого-то инсайд или нет, но думаю, что сам по себе разворот, прохождение нижней точки не связано с поступлением какой-то дополнительной информации на рынок, а, скорее, является такой внутренней вещью. Прекратились продажи со стороны крупных экспортеров, которые, в общем, давили вниз, но и при этом в какой-то момент, соответственно, ликвидность оказалась исчерпанной и мы очень легко вернулись на те уровни, с которых падали чуть раньше. Это типичная вещь для такого окончания тренда. Является ли это действительно окончанием тренда, будем смотреть дальше. На самом деле, пока говорить о масштабном развороте не приходится, но отскочили мы достаточно резко, как минимум.

- Ну, сколько может продолжаться эта реакция хотя бы локально?

Сергей Романчук: Думаю, что больше реакции никакой дальнейшей именно на то, что будет обсуждаться курс рубля, уже не будет, потому что само по себе новостью это не является. Мы всегда регистрируем повышенной внимание к вопросам курса, поэтому со стороны президента и правительства, для которых, собственно, то, каким будет курс является достаточно критичной вещью. Опять же, не секрет то, что правительство опасается укрепления рубля и для правительства более дешевый рубль является безусловно желаемым фактором и, может быть, даже в какой-то степени критическим для успешного исполнения бюджета.

- Все очень часто говорят, что это катастрофа, это очень большая неприятность для промышленности, для российских производителей — то, что происходило с рублем в последние дни. Не преувеличены ли страхи?

Сергей Романчук: Мне кажется, да, они преувеличены. Безусловно, это очень критично именно для бюджета, так как его исполнение сильно зависит от курса. Но, если обобщать в целом для экономики, то количество выигравших и проигравших от, собственно курса, наверное, в количественном отношении даже больше выигравших от укрепления рубля, так как, по сути дела, от этого получат выгоду, прежде всего, большинство российских граждан, которые держат свои сбережения в рублях, их покупательная способность увеличивается. Очевидно, выигрывает от этого Центральный банк, потому что ему будет легче контролировать инфляцию. Это должно благотворно такое укрепление валюты сказаться на инфляции, а вот проигрывают, конечно же, прежде всего, нефтяные экспортеры и правительство, которому тяжелее сводить бюджет.

На 16 февраля ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 56 рублей 77 копеек — это на 97 копеек ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 1 рубль и 27 копеек — до 60 рублей.