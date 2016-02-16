Количество валютных ипотечников в России в 2015 году снизилось на 22%

Количество заемщиков, бравших в 2015 году жилищные кредиты в иностранной валюте, снизилось на 22% и на февраль 2016 г. составило около 25 000 человек, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-релиз ЦБ.

Центробак привел данные по 18 банкам, на которые приходится порядка 90% портфеля кредитования в иностранной валюте. "Задолженность по валютным ипотечным кредитам уменьшилась за год на 25,9% до $1,8 млрд на 1 января 2016 г. Количество вновь выданных валютных кредитов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сократилось в восемь раз (с 750 до 91 кредита), а их объем - в четыре раза (с $192,5 до $51,7 млн) ", - отмечается в сообщении регулятора.

При этом реструктуризация валютного ипотечного кредита нужна примерно каждому пятому заемщику, речь идет о приблизительно пяти тысячах человек.

Стоит отметить, что представители банков выразили готовность в индивидуальном порядке оказать поддержку социально незащищенным заемщикам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.