Finam
LentaInformNews
Центробанк отказался выпускать купюру "Владивосток 2000"
В России не станут выпускать купюру достоинством в две тысячи рублей, которую инициативная группа из Барнаула предлагала украсить видами Владивостока. Как сообащет деловая газета "Золотой Рог", Дальневосточное управление Центрального банка РФ официально объявило об этом.
Как поясняется в сообщении, решение о введении в оборот новых денежных знаков принимается исходя из экономической ситуации в стране, с учетом потребностей денежного оборота, соотношения между объемами наличных и безналичных платежей. На сегодня, по мнению экспертов ЦБ, "номинальный ряд банкнот Банка России полностью удовлетворяет потребностям наличного денежного обращения".
Напомним, что в начале февраля дизайнеры, разработав макет купюры, предложили всем желающим проголосовать за ее введение в оборот.
"Вдохновителем" идеи стал лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко и его песня "Владивосток-2000".
На одной стороне банкноты купюры предлагалось разместить Золотой мост, построенный к саммиту АТЭС в 2012 году, ростральную колонну с парусником "Манджуръ", на котором на побережье высадились основатели будущей столицы Приморья, и герб города. На другой - фуникулер, к слову, единственный в России, находящийся по эту сторону от Уральского хребта.
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- Россияне стали чаще платить картами "Мир"
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- Visa потребовала от российских банков переделать все банкоматы
- Рубль начал торги уверенным ростом
- В России реально введут налог на воздух
- Рубль переходит в контратаку
- Доллар превысил 66 рублей и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года