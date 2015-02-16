Центробанк отказался выпускать купюру "Владивосток 2000"

В России не станут выпускать купюру достоинством в две тысячи рублей, которую инициативная группа из Барнаула предлагала украсить видами Владивостока. Как сообащет деловая газета "Золотой Рог", Дальневосточное управление Центрального банка РФ официально объявило об этом.

Как поясняется в сообщении, решение о введении в оборот новых денежных знаков принимается исходя из экономической ситуации в стране, с учетом потребностей денежного оборота, соотношения между объемами наличных и безналичных платежей. На сегодня, по мнению экспертов ЦБ, "номинальный ряд банкнот Банка России полностью удовлетворяет потребностям наличного денежного обращения".

Напомним, что в начале февраля дизайнеры, разработав макет купюры, предложили всем желающим проголосовать за ее введение в оборот.

"Вдохновителем" идеи стал лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко и его песня "Владивосток-2000".

На одной стороне банкноты купюры предлагалось разместить Золотой мост, построенный к саммиту АТЭС в 2012 году, ростральную колонну с парусником "Манджуръ", на котором на побережье высадились основатели будущей столицы Приморья, и герб города. На другой - фуникулер, к слову, единственный в России, находящийся по эту сторону от Уральского хребта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.