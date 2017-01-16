Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бюджетников переведут на карту "Мир" в приказном порядке
Намерение ЦБ заставить бюджетников пользоваться картой «Мир» встретило сопротивление участников рынка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Национальная платежная ассоциация (НПА) раскритиковала законопроект, согласно которому с 2018 года клиенты банков, получающие средства из бюджета, смогут привязывать к своим счетам исключительно карты «Мир», пишут «Ведомости».
Поправки в закон о национальной платежной системе были внесены в Госдуму 22 декабря. НПА 28 декабря направила на них отзыв, адресовав одному из соавторов законопроекта — председателю комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову. В отзыве ассоциация указывает, что банки будут открывать отдельные счета для карт «Мир», а если клиент захочет распоряжаться деньгами по своему усмотрению и привяжет к счету другие средства платежа, банкам придется запретить зачисление на него личных средств. Тогда граждане предпочтут снимать наличные, а не платить картой, опасаются в НПА, пенсионерам же может оказаться проще вернуться к доставке пенсий почтальонами, чем открывать новый счет.
Позиция ассоциации понятна, отвечает Аксаков, тем более что в нее входят не только банки, но и международные платежные системы, конкурирующие с «Миром». Однако требование о том, что все средства бюджетников должны поступать на «Мир», было еще в законе, принятом в 2014 году, напоминает он и добавляет: сейчас законопроект лишь конкретизирует требование. До появления текста поправок банки и международные системы понимали закон на свой лад, рассчитывая выпустить национальные карты лишь «в нагрузку» к картам международных систем, которыми уже пользуются бюджетники, рассказывали «Ведомостям» сотрудники банков и платежных систем.
«Думаю, законопроект будет принят в текущей редакции в первом чтении, ко второму мы, возможно, его доработаем. Но сама идея проведения операций по счетам бюджетников внутри России по карте «Мир» обязательно будет сохранена», — заключил Аксаков.
Представитель ЦБ напомнил, что требование о выпуске карт «Мир» при получении средств из бюджетов и внебюджетных фондов действует с середины 2014 года. В законопроект заложено абсолютно адекватное предложение выплачивать бюджетные средства на карты «Мир», что гарантирует использование этих средств с помощью национальной платежной системы, говорит представитель «Мира». Предпосылок к увеличению доли наличного оборота он не видит — инфраструктура российских банков почти полностью готова к приему и обслуживанию карт «Мир».
Новости тематики
- Бюджетников переведут на карту "Мир" в приказном порядке
- Число краж денег с карт россиян в 2017 году вырастет на 30%
- Иски против граждан в банках будут писать роботы-юристы
- Россияне начали отказываться от банковских зарплатных карточек
- Центробанк отозвал лицензию сразу у четырех банков
- Россияне потянулись в банки, забирать депозиты
- Хранить деньги на банковских вкладах стало бессмысленно
- Прогноз о крепком рубле может оказаться сказкой
- Купить Смарт-терминалы Сбербанка теперь можно по всей России
- Большинство россиян все еще используют зарплатные карты не по назначению
Новости раздела
- Бюджетников переведут на карту "Мир" в приказном порядке
- Число краж денег с карт россиян в 2017 году вырастет на 30%
- Иски против граждан в банках будут писать роботы-юристы
- Рубль напрягся в ожидание итогов встречи Путина с министрами
- Доллар тянется в направлении 61
- Даже иностранцы кинулись скупать рубли
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
- Курс доллара рухнул ниже 60 рублей
- Экономика России в 2017 году: что ждет рубль, цены, налоги и доходы населения
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мэр Игорь Пушкарев дошел до Европейского суда
- Привлекательный участок под застройку во Владивостоке все дешевеет и дешевеет
- Маньяк, задержанный во Владивостоке, признался еще в 59 убийствах
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- На Дальнем Востоке произошло жуткое ДТП с участием скорой
- Бывший глава владивостокской "дочки" "Соллерса" стал директором Находкинского судоремонтного завода
- Бывший гендиректор приморского оборонного завода пойдет под суд
- В Приморье работница ювелирного магазина предстанет перед судом за присвоение имущества
- В налоговую придется "стучать" на самого себя
- Во Владивостоке по факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело