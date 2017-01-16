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Бюджетников переведут на карту "Мир" в приказном порядке

16 Января 2017, 16:06 | В России

Намерение ЦБ заставить бюджетников пользоваться картой «Мир» встретило сопротивление участников рынка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Национальная платежная ассоциация (НПА) раскритиковала законопроект, согласно которому с 2018 года клиенты банков, получающие средства из бюджета, смогут привязывать к своим счетам исключительно карты «Мир», пишут «Ведомости».

Поправки в закон о национальной платежной системе были внесены в Госдуму 22 декабря. НПА 28 декабря направила на них отзыв, адресовав одному из соавторов законопроекта — председателю комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову. В отзыве ассоциация указывает, что банки будут открывать отдельные счета для карт «Мир», а если клиент захочет распоряжаться деньгами по своему усмотрению и привяжет к счету другие средства платежа, банкам придется запретить зачисление на него личных средств. Тогда граждане предпочтут снимать наличные, а не платить картой, опасаются в НПА, пенсионерам же может оказаться проще вернуться к доставке пенсий почтальонами, чем открывать новый счет.

Позиция ассоциации понятна, отвечает Аксаков, тем более что в нее входят не только банки, но и международные платежные системы, конкурирующие с «Миром». Однако требование о том, что все средства бюджетников должны поступать на «Мир», было еще в законе, принятом в 2014 году, напоминает он и добавляет: сейчас законопроект лишь конкретизирует требование. До появления текста поправок банки и международные системы понимали закон на свой лад, рассчитывая выпустить национальные карты лишь «в нагрузку» к картам международных систем, которыми уже пользуются бюджетники, рассказывали «Ведомостям» сотрудники банков и платежных систем.

«Думаю, законопроект будет принят в текущей редакции в первом чтении, ко второму мы, возможно, его доработаем. Но сама идея проведения операций по счетам бюджетников внутри России по карте «Мир» обязательно будет сохранена», — заключил Аксаков.

Представитель ЦБ напомнил, что требование о выпуске карт «Мир» при получении средств из бюджетов и внебюджетных фондов действует с середины 2014 года. В законопроект заложено абсолютно адекватное предложение выплачивать бюджетные средства на карты «Мир», что гарантирует использование этих средств с помощью национальной платежной системы, говорит представитель «Мира». Предпосылок к увеличению доли наличного оборота он не видит — инфраструктура российских банков почти полностью готова к приему и обслуживанию карт «Мир».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: национальная платежная ассоциация  платежная система  Центробанк  мир  госдума  нибаулина  банк  банковская карта 



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