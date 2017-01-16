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Число краж денег с карт россиян в 2017 году вырастет на 30%
По прогнозам экспертов, в 2017 году в России вырастет число краж денежных средств с банковских карт, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает сайт Expert Online со ссылкой на аналитический центр Zecurion, в этом году россиян ожидает рост числа краж средств с банковских карт. Согласно прогнозам исследователей, в 2017 году число таких случаев мошенничества достигнет 135-140 в год, то есть вырастет на 30 процентов. Причиной увеличения числа случаев списывания денег с пластиковых карт эксперты считают халатность и беспечность их владельцев. По мнению экспертов центра, держатели карт не соблюдают элементарные правила безопасности, обязательные при пользовании банковскими услугами в интернете.
Как отмечает портал, кибермошенники чаще всего действуют при помощи вирусов-троянов, которыми они заражают компьютеры ничего не подозревающих пользователей. Вирусы позволяют мошенникам получить дубликаты SIM-карт, на которые приходят одноразовые пароли для подтверждения банковских операций. В 2016 году число краж средств с банковских карт из-за халатности владельцев возросло по сравнению с предыдущим годом на 43 процента и достигло 107 тысяч случаев.
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