www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.43 р. 100 JPY: 58.49 р.
EUR: 75.39 р. 10 CNY: 96.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Банкоматы начали выдавать деньги, распознавая лица и голоса

15 Декабря 2018, 08:22 | В России

Сбербанк присоединился к проекту биометрической идентификации клиентов

Сбербанк завершил пилотную стадию проекта и начинает сбор биометрических данных клиентов для Единой биометрической системы (ЕБС), сообщает госбанк. До конца года биометрию будут принимать не менее 20% офисов Сбербанка.

Проект по удаленной идентификации граждан инициирован ЦБ и «Ростелекомом». После сдачи биометрических данных человек может пользоваться услугами банков и госучреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и сдать в одном из банков биометрические параметры — шаблоны лица и голоса.

Биометрия является надежной формой защиты данных от мошенников, так как лицо и голос невозможно подделать, указывают в Сбербанке. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов. Данные, которые банк передает в ЕСИА, зашифрованы, надежно защищены и размещены в хранилище «Ростелекома».

Сбербанк еще в октябре начал предлагать клиентам сдать образец голоса и дать согласие на обработку изображения лица, рисунков сосудов ладони, отпечатков пальцев и «характеристик поведения» при взаимодействии с системами банка. Сотрудник ЦБ, банкиры и менеджеры технологических компаний рассказывали «Ведомостям», что Сбербанк намерен создать собственную биометрическую платформу, конкурирующую с ЕБС.

К концу 2019 г. все банки должны обеспечить клиентам возможность сдать биометрию во всех отделениях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: рубль  статистика  трамп  сбербанк  валюта  банкомат  баррель  доллар  акции  brent  экономика  динамика  фьючерс  деньги  нефть  биометрическая идентификация  евро  Центробанк  прогноз 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru