Банкоматы начали выдавать деньги, распознавая лица и голоса

Сбербанк присоединился к проекту биометрической идентификации клиентов

Сбербанк завершил пилотную стадию проекта и начинает сбор биометрических данных клиентов для Единой биометрической системы (ЕБС), сообщает госбанк. До конца года биометрию будут принимать не менее 20% офисов Сбербанка.

Проект по удаленной идентификации граждан инициирован ЦБ и «Ростелекомом». После сдачи биометрических данных человек может пользоваться услугами банков и госучреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и сдать в одном из банков биометрические параметры — шаблоны лица и голоса.

Биометрия является надежной формой защиты данных от мошенников, так как лицо и голос невозможно подделать, указывают в Сбербанке. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов. Данные, которые банк передает в ЕСИА, зашифрованы, надежно защищены и размещены в хранилище «Ростелекома».

Сбербанк еще в октябре начал предлагать клиентам сдать образец голоса и дать согласие на обработку изображения лица, рисунков сосудов ладони, отпечатков пальцев и «характеристик поведения» при взаимодействии с системами банка. Сотрудник ЦБ, банкиры и менеджеры технологических компаний рассказывали «Ведомостям», что Сбербанк намерен создать собственную биометрическую платформу, конкурирующую с ЕБС.

К концу 2019 г. все банки должны обеспечить клиентам возможность сдать биометрию во всех отделениях.