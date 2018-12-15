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Банкоматы начали выдавать деньги, распознавая лица и голоса
Сбербанк присоединился к проекту биометрической идентификации клиентов
Сбербанк завершил пилотную стадию проекта и начинает сбор биометрических данных клиентов для Единой биометрической системы (ЕБС), сообщает госбанк. До конца года биометрию будут принимать не менее 20% офисов Сбербанка.
Проект по удаленной идентификации граждан инициирован ЦБ и «Ростелекомом». После сдачи биометрических данных человек может пользоваться услугами банков и госучреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и сдать в одном из банков биометрические параметры — шаблоны лица и голоса.
Биометрия является надежной формой защиты данных от мошенников, так как лицо и голос невозможно подделать, указывают в Сбербанке. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов. Данные, которые банк передает в ЕСИА, зашифрованы, надежно защищены и размещены в хранилище «Ростелекома».
Сбербанк еще в октябре начал предлагать клиентам сдать образец голоса и дать согласие на обработку изображения лица, рисунков сосудов ладони, отпечатков пальцев и «характеристик поведения» при взаимодействии с системами банка. Сотрудник ЦБ, банкиры и менеджеры технологических компаний рассказывали «Ведомостям», что Сбербанк намерен создать собственную биометрическую платформу, конкурирующую с ЕБС.
К концу 2019 г. все банки должны обеспечить клиентам возможность сдать биометрию во всех отделениях.
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