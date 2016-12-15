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Рубль начал потихоньку слабеть
Сегодня: Оптимизм уступил место осторожности. Инвесторы в рисковые активы будут отыгрывать последствия политики ФРС и динамику нефтяного рынка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Вчера американский регулятор поднял ставку на 25 б.п. и сделал ряд жестких по тону заявлений касательно 2017 г., в частности теперь ожидается 3, а не 2 повышения ставки в следующем году. На этом фоне доллар укрепился.
Участники рынков пытаются оценить перспективы нефтяных цен – «медведи» сомневаются, что нефтедобывающие страны исполнят принятые на себя обязательства о сокращении добычи, в то время как «быки» отмечают сокращение запасов энергоресурсов в США по данным Минэнерго и верят в сделку ОПЕК и восстановление баланса нефтяного рынка в 1П17, обеспечивая тем самым поддержку Brent.
Снижение в США и преимущественно в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в «минусе» (DJIA -0.60%, S&P 500 -0.81%, NASDAQ -0.50%). Азиатские индексы изменятся разнонаправленно (Hang Seng -1.69%, Shanghai -0.29%, Nikkei +0.32%); фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.22%). Brent торгуется на уровне $53.97 за барр., отыгрывая часть потерь.
Вчера: Котировки Brent и спрос на рисковые активы снижаются в свете роста запасов в США и в ожидании решения ФРС. Инвесторы взяли паузу после недавнего ралли, воспользовавшись ростом запасов энергоресурсов в США (по данным API). Дополнительным фактором осторожности стало ожидаемое повышение ставки ФРС.
По итогам дня: Brent (-3.27% at $53.9 за барр.), рубль ослаб к доллару до 62.13, РТС (-1.31%), ММВБ-50 (-0.80%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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