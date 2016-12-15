"Упрощенцам" повышают лимит доходов

Лимит доходов по УСН планируют увеличить фактически вдвое, пишет журнал "Налоговая политика и практика".

Организация вправе перейти на УСН с 01.01.2017, если по итогам 9 месяцев 2016 года ее доходы не превысили 59,805 млн рублей (45 млн рублей × 1,329 (коэффициент-дефлятор на 2016 год)). О своем желании перейти на «упрощёнку» со следующего года организации и индивидуальные предприниматели должны уведомить налоговый орган в срок не позднее 31 декабря текущего года, в данном случае в этом году.

Заместитель начальника отдела специальных налоговых режимов Управления налогообложения юридических лиц ФНС России Денис КОРОТАЕВ, отмечает, что согласно законопроекту № 11078-7 (принят Госдумой в 3-м чтении 18.11.2016) предельный размер доходов для перехода на УСН с 2017 года увеличен до 112,5 млн руб. (изменения внесены в п. 2 ст. 346.12 НК РФ [1]). То есть с 01.01.2018 налогоплательщик вправе будет перейти на УСН, если его доходы за 9 месяцев 2017 г. не превысят 112,5 млн руб.

Кроме того, до 01.01.2017 организация может применять УСН (независимо от выбранного объекта налогообложения — «доходы» или «доходы минус расходы»), если остаточная стоимость ее основных средств не превышает 100 млн руб. Лимит стоимости основных средств определяется с учетом всех осуществляемых видов деятельности.О других нюансах применения упрощенной системы налогообложения можно прочитать в журнале «Налоговая политика и практика».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.