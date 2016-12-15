Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Упрощенцам" повышают лимит доходов
Лимит доходов по УСН планируют увеличить фактически вдвое, пишет журнал "Налоговая политика и практика".
Организация вправе перейти на УСН с 01.01.2017, если по итогам 9 месяцев 2016 года ее доходы не превысили 59,805 млн рублей (45 млн рублей × 1,329 (коэффициент-дефлятор на 2016 год)). О своем желании перейти на «упрощёнку» со следующего года организации и индивидуальные предприниматели должны уведомить налоговый орган в срок не позднее 31 декабря текущего года, в данном случае в этом году.
Заместитель начальника отдела специальных налоговых режимов Управления налогообложения юридических лиц ФНС России Денис КОРОТАЕВ, отмечает, что согласно законопроекту № 11078-7 (принят Госдумой в 3-м чтении 18.11.2016) предельный размер доходов для перехода на УСН с 2017 года увеличен до 112,5 млн руб. (изменения внесены в п. 2 ст. 346.12 НК РФ [1]). То есть с 01.01.2018 налогоплательщик вправе будет перейти на УСН, если его доходы за 9 месяцев 2017 г. не превысят 112,5 млн руб.
Кроме того, до 01.01.2017 организация может применять УСН (независимо от выбранного объекта налогообложения — «доходы» или «доходы минус расходы»), если остаточная стоимость ее основных средств не превышает 100 млн руб. Лимит стоимости основных средств определяется с учетом всех осуществляемых видов деятельности.О других нюансах применения упрощенной системы налогообложения можно прочитать в журнале «Налоговая политика и практика».
Новости тематики
- "Упрощенцам" повышают лимит доходов
- За долги компаний придется отвечать физлицам
- В России увеличат НДФЛ и НДС
- В России предложили повысить НДФЛ
- Советник Президента России счел взимаемые с граждан налоги слишком низкими
- Налог на доходы физлиц вырастет до 28 процентов
- Со списанных банком кредитов россиянам придется заплатить НДФЛ
- В Пенсионном фонде России обнаружили 11 миллиардов "ничьих" рублей
- НДС, НДФЛ, ЕНВД, страховые взносы, налог с продаж... Что ждет налоговую систему страны в 2015 году
- Какие налоги могут измениться в следующем году
Новости раздела
- Рубль начал потихоньку слабеть
- "Упрощенцам" повышают лимит доходов
- Глава ПФР призвал не верить в дефицит бюджета Пенсионного фонда
- Счетная палата предсказывает полное исчерпание Резервного фонда в 2017 году
- Доллар обвалился до рекордного минимума
- Индивидуальный пенсионный счет раскритиковали
- Общий объем расходов бюджета Пенсионного фонда России в 2017 году составит 9,9% ВВП страны
- Рубль вновь пользуется повышенным спросом
- В Банке России рассказали, когда будет снижена ключевая ставка
- Хранить деньги на банковских вкладах стало бессмысленно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- В центре Владивостока уничтожен парк
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- В России вновь собираются изменить ПДД
- Известный российский холдинг скупает земли в Приморье
- Хранить деньги на банковских вкладах стало бессмысленно