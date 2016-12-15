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Глава ПФР призвал не верить в дефицит бюджета Пенсионного фонда

15 Декабря 2016, 17:14 | В России

Все социальные выплаты обеспечены доходами и будут выполнены в полной мере, сообщает РИА Новости.

Никакого дефицита бюджета Пансионного фонда России не существует. Об этом заявил глава ведомства Антон ДРОЗДОВ. Он подчеркнул, что Госдума приняла законопроект по бюджету на 2017 год и в нем заложены пенсии и социальные выплаты в полном объеме, которые будут обеспечены доходами в полной мере.

"Доходы бюджета ПФР — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которые платят работодатели, самозанятые граждане, и трансферты из федерального бюджета на финансирование пенсий и социальных выплат. Трансферты из федерального бюджета обеспечивают либо финансирование государственных обязательств по выплате социальных пенсий, материнского капитала и социальных пособий, либо финансирование льгот", — цитирует слова Дроздова РИА Новости.

По его словам, средний размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13,7 тысячи рублей, а средний размер социальной пенсии составит 8,8 тысяч рублей при уровне прожиточного минимума пенсионера в России 8 854 рубля.

Автор: "РИА Новости"
Теги: ПФР  Дроздов  пенсии 



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