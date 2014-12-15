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Российский рынок акций открылся разнонаправлено
Российский фондовый рынок открылся в понедельник без единой динамики. Индекс РТС в первые минуты торгов снизился на 0,46% и достиг отметки 795.52 пункта, индекс ММВБ вырос на 0,828% - до 1471.76 пункта.
Среди лидеров роста - "Башнефть" (обыкновенные +2,73%, привилегированные +5,12%), "Газпром нефть" (+3,19%), АФК "Система" (+2,85%), "префы" "Мечела" (+6,79%) и "Сургутнефтегаза" (+2,69%). Лидеры падения - "М.Видео" (-23,33%), ТМК (-4,46%), "Полюс Золото" (-2,04%), "Мостотрест" (-1,4%), "обычки" "Мечела" (-0,89%).
Открытие на российском рынке происходит на фоне отскока нефтяных цен и роста американских фьючерсов. За нефть марки Brent дают $62,718, марки Light - $58.413. Фьючерс на американский индекс S&P растет на 0,386% - до 1998.08 п. Американские и европейские площадки закрылись в миноре. Рынки АТР снижаются на опасениях падения прибыли сырьевых компаний и банков.
На валютном рынке ММВБ бивалютная корзина "потяжелела" на 2 руб. 02 коп. и составляет 64,5250 руб. Евро за первые минуты торгов подорожал до 72,5845 рубля, доллар - до 58,20 рубля.
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