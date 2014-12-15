www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Российский рынок акций открылся разнонаправлено

15 Декабря 2014, 18:00 | В России

Российский фондовый рынок открылся в понедельник без единой динамики. Индекс РТС в первые минуты торгов снизился на 0,46% и достиг отметки 795.52 пункта, индекс ММВБ вырос на 0,828% - до 1471.76 пункта.

Среди лидеров роста - "Башнефть" (обыкновенные +2,73%, привилегированные +5,12%), "Газпром нефть" (+3,19%), АФК "Система" (+2,85%), "префы" "Мечела" (+6,79%) и "Сургутнефтегаза" (+2,69%). Лидеры падения - "М.Видео" (-23,33%), ТМК (-4,46%), "Полюс Золото" (-2,04%), "Мостотрест" (-1,4%), "обычки" "Мечела" (-0,89%).

Открытие на российском рынке происходит на фоне отскока нефтяных цен и роста американских фьючерсов. За нефть марки Brent дают $62,718, марки Light - $58.413. Фьючерс на американский индекс S&P растет на 0,386% - до 1998.08 п. Американские и европейские площадки закрылись в миноре. Рынки АТР снижаются на опасениях падения прибыли сырьевых компаний и банков.

На валютном рынке ММВБ бивалютная корзина "потяжелела" на 2 руб. 02 коп. и составляет 64,5250 руб. Евро за первые минуты торгов подорожал до 72,5845 рубля, доллар - до 58,20 рубля.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор:
Теги: фондовый рынок  акции 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru