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Сбербанк узнает всех бизнесменов по лицу
В «Сбербанк Бизнес Онлайн» у клиентов будут просканированы радужная оболочка глаза, взяты отпечатки пальцев и распознано лицо, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Сбербанк выпустил новую версию приложения интернет-банка для корпоративных клиентов на операционной системе Microsoft Windows 10. Для входа в интернет-банк задействована технология биометрической аутентификации Windows Hello, применяемая в операционной системе Windows 10.
Спектр возможностей Windows Hello включает в себя сканирование радужной оболочки глаза, отпечатка пальца и систему распознавания лица. Характерной особенностью Windows 10 от Microsoft является поддержка мультиплатформенных приложений. Скачав и установив «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 из магазина Microsoft, пользователи смогут работать в единой среде с любых устройств: с компьютера, планшета, ноутбука или смартфона.
«Мы представили клиентам «Сбербанк Бизнес Онлайн», оптимизированный под Windows 10. В этой версии клиентам уже доступны работа со счетами и платежами, история операций, курсы валют, — рассказывает Анатолий ПОПОВ, старший вице-президент, руководитель Корпоративного блока Сбербанка. — Версия для Windows 10 даёт нашим клиентам целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными банк-клиентами. Пользователю не нужно думать о том, каким браузером он пользуется (не все браузеры совместимы с интернет-банками) и не устарела ли версия интернет-банка (обновление происходит автоматически)».
«Это активно растущая аудитория. В настоящее время не менее 256 тысяч пользователей «Сбербанк Бизнес Онлайн» работают на Windows 10. Это составляет 16 % от общего числа пользователей нашего интернет-банка, - объясняет Евгений Колбин, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк». - Мы рассчитываем, что в течение 2018 года доля пользователей «Сбербанк Бизнес Онлайн» на Windows 10 увеличится до 50%».
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