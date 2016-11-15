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Нефть опять тащит рубль на дно
Доллар/рубль продолжает движение вверх и в данный момент ушел даже выше значимого сопротивления в районе отметки 66. Если в ходе текущей сессии данная пара закроется выше этого значения, то движение может ускориться с ближайшей целью вблизи 67, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Катализаторами негативной динамики российской валюты остаются низкие цены на нефть и выход нерезидентов из облигаций РФ. И если продажи на рынке облигаций постепенно сходят на нет, то динамика цен на черное золото пока не вселяет оптимизма.
По сорту Brent котировки торгуются уже даже ниже 45 долларов за баррель на фоне продолжающегося роста предложения данного вида сырья в мире. В частности в ежемесячном отчете ОПЕК, опубликованном в конце прошлой недели, было отмечено, что по итогам октября совокупная добыча в странах картеля выросла сразу на 236 тыс. б/с до 33,64 млн б/с. Существенное увеличение производства наблюдается в Нигерии (+170,2 тыс. б/с до 1,628 млн б/с), Ливии (+167,5 тыс. б/с до 528 тыс. б/с), Ираке (+88,3 тыс. б/с до 4,561 млн б/с).
Ближайшим наиболее значимым событием здесь станет заседание ОПЕК 30 ноября с сопутствующими ему заявлениями руководителей картеля. На мой взгляд, после снижения цен на черное золото последних недель вероятность достижения окончательных договоренностей по ограничению добычи существенно выросла. Среди прочего стоит отметить, что в Минэнерго не исключает возможного обсуждения мер по стабилизации рынка нефти во время министерской встречи Форума стран экспортеров газа в Дохе 17 ноября.
В свою очередь из позитивных для рубля факторов сейчас стоит отметить лишь скорое начало налогового периода в стране.
В целом, внешний фон пока остается умеренно негативным для российской валюты. Поэтому к продажам пары доллар/рубль, на мой взгляд, стоит присматриваться только в случае пробоя вниз уровня 65,6.
Ближайшее сильное сопротивление находится в районе 67. Поддержка – 65,6-66.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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