Елена Летучая: Форекс - где мифы, а где реальность?

Популярная телеведущая решила выяснить, правду ли говорят о валютном рынке

Первый раз слово «Форекс» я услышала еще в институте от одного из сокурсников. Несмотря на то, что мы учились на экономическом, на лекциях нам о валютных торгах тогда не рассказывали. С одной стороны, Форекс тогда казался чем-то недосягаемым, из того мира, где играючи зарабатываются и теряются миллионы, где сбываются и разбиваются мечты. С другой – каким-то полулегальным. Но с тех пор многое в нашей с вами жизни, экономике и законодательстве изменилось. Поэтому со знаниями дипломированного экономиста и дотошностью журналиста я решила разобраться, а что же такое Форекс сегодня.

И сразу же я наткнулась на завал из мифов и предрассудков. Давайте разделаемся с каждым из них по отдельности.

Миф № 1. «Форекс - это что-то между казино и лохотроном».

Это, пожалуй, одно из самых расхожих мнений о валютных торгах. Чтобы понять правда это или нет, давайте поймем, что же такое Форекс. И говоря простым языком, это всемирный, глобальный обменник. Да, да, обычный обменник, как у вас рядом с домом, только в мировом масштабе. Каждую секунду на этом рыке покупают и продают миллионы долларов, евро, фунтов, песо, рублей, рупий и так далее. Вы представляете себе казино такого масштаба? Нет, потому что такого не бывает. Тогда давайте узнаем, кто торгует на этом рынке. А это Центральные, инвестиционные, коммерческие банки, транснациональные корпорации, страховые компании, пенсионные фонды, брокеры, дилеры и трейдеры. Если верить нашему мифу, то все эти очень серьезные люди со всего мира, просто участники лохотрона или игроки! Опять не получается. Тогда еще вопрос: кто регулирует этот рынок? С одной стороны, торговля на Форекс основывается на свободной конвертации валют. То есть, на том, что цену валюты определяют не государства, а именно рынок. Спрос и предложения. Но при этом, именно государства устанавливают правила, по которым эти торги проходят, регламентируют отношения между покупателями и продавцами. В каждой стране свое финансовое законодательство. В США, например, у Форекс две «няньки» «Комиссия по фьючерсной торговле товарами» и «Национальная фьючерсная ассоциация». Но это не означает, что дитя без глазу. Наоборот, именно американское законодательство в этой сфере считается одним из самых продвинутых. Правила для Форекс в России серьезно ужесточили в том году. За валютными операциями в нашей стране следит Центробанк России, который теперь выдает лицензии дилерами и Саморегулируемые организации форекс-дилеров.

Ну и последний аргумент - долгая история. Годом образования Форекс считают 1977-й год. Но активно развиваться он начал вместе с Интернетом, который позволил людям с любой точки мира покупать и продавать валюту. Пирамиды так долго точно не существуют.

Миф №2. «Зарабатывать на Форекс могут только избранные, для этого нужно много денег, специальное образование и особый склад ума».

Это, знаете ли, как и фраза «богатым нужно родиться» - отличное оправдание, чтобы ничего не делать и не менять в своей жизни. Простое изучение биографий тех, кто заработал на Форекс разрушит миф об избранности. Но знания для торговли, действительно нужны. Как и для любого дела, которым мы хотим заниматься. А еще понадобится время, терпение и сильное желание. Практически каждая форекс-компания устраивает курсы для новичков. Помимо этого, в Интернете есть видео ролики, посмотрев которые можно получить начальные знания, необходимые для торговли. Ну и разумеется книги. В любом книжном магазине можно найти десятки книг о Форекс как для чайников, так и для продвинутых пользователей. Но самое главное, получив теоретические знания, можно попробовать применить их в тестовом режиме открыв демо-счет. Там вы будете покупать и продавать, при этом не теряя своих денег.

А как же денежный вопрос? Я поговорила с десятком специалистов и выяснила две важные вещи. Во-первых, для того, чтобы начать торговать не нужно много денег. Существует сделки и на 10 долларов. То есть, для начала можно иметь пару тройку сотен долларов и постепенно торговать. И второе, ни в коем случае нельзя торговать на последние деньги или же брать на это кредит. Когда вы принимаете решение торговать на валютном рынке, где велики риски, как выигрыша, так и проигрыша, будьте готовы, к тому, что вы можете потерять свои вложения. Тут, как и в любом деле, надо брать на себя ответственность и отвечать за свои действия.

И вот вам мой личный, универсальный совет. Чем бы вы не решили заниматься, чтобы добиться своего, надо не переставая верить в мечту. Не бояться менять свою жизнь и быть готовым к тому, чтобы много работать – и тогда желаемое обязательно придет в вашу жизнь.

Миф №3. «Форекс - это очень просто, нажимаешь кнопки и получаешь прибыль».

Меня, конечно, очень веселит, как этот миф уживается в головах людей с предыдущим, но это так. Конечно, если вы относитесь к Форекс как к казино, вы можете делать ставки, вращать рулетку. Но и шанс заработать будет примерно равен шансу обыграть игровой автомат. Курсы валют зависят не от комбинации случайных цифр, а от целого ряда экономических, политических, а иногда и психологических, причин. Например, если в США выходит плохая статистика по безработице и покупательской активности, то доллар будет дешеветь. Ведь в итоге эти показатели означают, что дела у американской экономики идут не очень хорошо. Вот еще один из последний ярких примеров. Граждане Великобритании приняли решение о выходе страны из ЕС. Это тут же ударило по курсу фунта стерлингов и евро. Ну и конечно, все мы с вами уже усвоили закономерность - если цена на нефть падает, то и рубль вместе с ней. И успех торговли на Форекс как раз и заключается в том, чтобы понимать какие процессы влияют на курсы валют и уметь их предугадывать. Сложно? Да! Просто? Да! Но самое главное, интересно.

Миф №4. «Чтобы зарабатывать на Форекс, нужно бросить работу, купить специальное оборудование и все время посвящать только этому».

Вот мне тоже было очень любопытно, кто же эти люди, которые торгуют на Форекс… Проведя небольшое расследование, я получила следующий социальный срез трейдеров: страховой агент, владелец сети кафе, преподаватель факультета менеджмента, пенсионер, бухгалтер, актер и так далее. Для большинства частных трейдеров, Форекс - это дополнительный заработок, вторая профессия, если хотите. С учетом того, что торги проходят круглосуточно и без выходных, можно выбрать время , чтобы совмещать. Хотя, в моем исследовании попадались трейдеры, которые вообще бросили работу, родной город и предпочитают жить где-нибудь на берегу теплого моря, и при этом торговать на валютном рынке. Единственное необходимое условие, это наличие компьютера и выход в Интернет.

Миф №5. «Финансовая грамотность нам - простым людям - ни к чему».

И это самый главный и вредный из всех мифов, который касается не только Форекс, но и всей нашей жизни. Я, например, много лет не работаю экономистом, но моя финансовая грамотность, как сейчас принято говорить, помогает мне в повседневной жизни каждый день. Начиная от составления семейного бюджета, заканчивая выбором инструментов для сбережения денег или инвестиций. К сожалению, в нашей стране, в отличии от западных, не принято учить этому с детства. Понимание того, как работает экономика, от чего зависит курс валюты, куда вкладывать деньги, а куда их нельзя вкладывать ни в коем случае, как защитить свои финансы - все это просто необходимо современному человеку для полноценной и комфортной жизни. Все это можно понять на курсах Форекс, изучая, как работает эта важная часть мирового финансового механизма. И даже если вы в конечном итоге не решитесь участвовать в торгах, у вас останутся знания, которые помогут вам качество поменять свою жизнь.