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Минфин предложил расширить основания для отзыва лицензий у банков
Минфин предлагает расширить возможности Центробанка РФ для отзыва лицензий на осуществление банковских операций у кредитных организаций. Проект документа опубликован на едином портале раскрытия правовой информации.
В частности, предполагается, что Центробанк получит право отзывать лицензии не только за неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (N115-ФЗ), но и за нарушение других положений закона. В пояснительной записке к проекту отмечается, что кредитные организации, вовлеченные в проведение сомнительных операций, адаптировались к требованиям закона и не допускают нарушений статей 6 и 7. Однако с 2001 года в закон было внесено более 20 изменений, которые зафиксированы, в основном, в других статьях закона.
Отметим, с начала 2013 года число ликвидированных банков превысило два десятка, из них в первом полугодии лицензий лишились всего два. Эксперты убеждены, что в ноябре-декабре чистка кредитных организаций, не отвечающих критериям ЦБ по надежности и прозрачности, может продолжиться с нарастающей интенсивностью. По их оценкам, в группе риска находятся почти две трети небольших банков.
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